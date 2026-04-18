Σε εγχείρηση για ειλεό υπεβλήθη η Μαρέβα Μητσοτάκη – Το ιατρικό ανακοινωθέν

Σε εγχείρηση για ειλεό υπεβλήθη η σύζυγος του Έλληνα πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Σύμφωνα με ιατρικό ανακοινωθέν, «η κα Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, εισήχθη στις 17/4/2026, στο Νοσοκομείο ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, με έντονο κοιλιακό άλγος.

Υπεβλήθη με επιτυχία σε λαπαροτομία, για την αντιμετώπιση αποφρακτικού ειλεού λόγω συμφύσεων και επέστρεψε σε άριστη κατάσταση στο θάλαμό»

Υπενθυμίζεται πως χθες, η σύζυγος του πρωθυπουργού ένιωσε αδιαθεσία ενώ κινούνταν οδικώς στην Εθνική Οδό και επισκέφθηκε θεραπευτήριο στη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπεβλήθη σε εξετάσεις, κατά τις οποίες δεν βρέθηκε κάτι ανησυχητικό και αναχώρησε επιστρέφοντας στην Αθήνα.

Μαρέβα Μητσοτάκη

