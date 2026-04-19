GBL: Ο λαβωμένος Άρης πάλεψε αλλά ο Ολυμπιακός διατήρησε το αήττητο

Ο Άρης δεν παράτησε σε κανένα σημείο το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, ήταν ένας ανταγωνιστικός αντίπαλος και έβαλε δύσκολα στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, παρά τις απουσίες (Κώστας Αντετοκούνμπο και Ντανίλο Άντζουσιτς).

Οι «Ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη με 92-81, ωστόσο οι φιλοξενούμενοι, δεδομένων και των αναλογιών, πραγματοποίησαν μια ικανοποιητική εμφάνιση.

Το ματς:

Ο Άρης ήταν πολύ ανταγωνιστικός καθ’όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Οι παίκτες του Ιγκόρ Μίλιτσιτς, είχαν σε όλη την πρώτη περίοδο μεγάλα ποσοστά ευστοχίας, και με πρωταγωνιστές του Αμίν Νουά και Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ απέκτησαν νωρίς διψήφια διαφορά (11-23, 1:29). Εκεί, ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με το μπάζερ-μπίτερ του Άλεκ Πίτερς μείωσε στους οκτώ.

Δεν κύλησε πολύ διαφορετικά και η δεύτερη περίοδος. Ο Άρης είχε στην μεγαλύτερη διάρκεια το προβάδισμα, και παρά την «πίεση» του Ολυμπιακού (28-29, 4:44) έχτισε εκ νέου διαφορά κοντά στις τάξεις των δέκα πόντων (30-37, 2:59). Εκεί, οι γηπεδούχοι έδειξαν την ποιότητά τους και ισοφάρισαν με βολή του Ντόρσεϊ στο φινάλε του ημιχρόνου.

Η αντίδραση του Ολυμπιακού

Δεν ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο το δεύτερο ημίχρονο για τους φιλοξενουμενους. Μετά το τρίποντο του Μήτρου-Λονγκ (44-45, 7:50) οι γηπεδούχοι ανέβασαν τη διαφορά στους δέκα με σερί 13-2 (57-47, 5:19). Οι «Κιτρινόμαυροι» δεν λύγισαν όμως! Mε Μπράις Τζόουνς, αλλά και Μήτρου-Λονγκ, έκαναν ένα σερί 8-0 μειώνοντας ξανά στη μία κατοχή (57-55, 4:28) αλλά εκεί ο Ολυμπιακός πάτησε γκάζι. Με ένα σερί 14-3, οι «Ερυθρόλευκοι» έκλεισαν την περίοδο στο +13 (71-58) που ήταν και η μεγαλύτερή τους διαφορά μέχρι εκείνο το σημείο στο παιχνίδι.

Με τον Νουά (16π) να συνεχίζει την εξαιρετική του εμφάνιση, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν ξανά τη διαφορά σε διαχειρίσιμα επίπεδα, δείχνοντας χαρακτήρα καθώς δεν παράτησαν το παιχνίδι και προσπαθώντας για μία ακόμα, τελευταία, αντεπίθεση (73-67, 6:48). Εκεί όμως μίλησε η ποιότητα του Ολυμπιακού, που είναι μαθημένος σε συνθήκες πίεσης. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα έτρεξαν ένα γρήγορο σερί 5-0 και με το τρίποντο του Σάσα Βεζένκοβ προηγήθηκαν ξανά με 11 (78-67, 5:47) πλησιάζοντας ακόμα περισσότερο στη νίκη. Τότε, άρχισαν να βρίσκουν και με μεγαλύτερη συνέπεια τα μακρινά σουτ (89-70, 3:08) για να πάρουν τελικώς τη νίκη με 92-81.

Τα δεκάλεπτα: 15-23, 40-40, 71-58, 92-81.

Πηγή: metrosport.gr

