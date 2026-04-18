Θεσσαλονίκη: Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 80χρονη που έπαθε καρδιακή ανακοπή

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για μία 80χρονη γυναίκα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα το μεσημέρι σε περιοχή της δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης, στην ηλικιωμένη έγινε εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής σύμφωνα με τα Διεθνή Πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής. Η ασθενής αφού υποστηρίχθηκε και σταθεροποιήθηκε κατά το δυνατόν, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν επιχείρησαν δύο μοτοσυκλέτες ταχείας επέμβασης και ένα συμβατικό ασθενοφόρο, με συνολικά τέσσερις Διασώστες ΕΚΑΒ.

