Σίσσυ Χρηστίδου για Γρηγόρη Αρναούτογλου: “Είναι πονοκέφαλος για τους συνεργάτες, δεν ακούει κανέναν”

Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» το χθεσινό επεισόδιο του “Moments”.

Η γνωστή παρουσιάστρια, μάλιστα, θυμήθηκε τη δική της συνεργασία με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου στον Όμορφο Κόσμο.

«Ο Γρηγόρης ανήκει στην κατηγορία του άστρου, στην κατηγορία του ανθρώπου που σπάει το γυαλί, τον νιώθεις δικό σου άνθρωπο. Αυτό είναι χάρισμα που το έχουν λίγοι άνθρωποι», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Τον θυμάμαι με τον γερανό στον “Όμορφο Κόσμο”. Η κάμερα από πάνω, εγώ φορούσα ένα ντεκολτέ και του έλεγα τι είναι αυτό το πλάνο; Ήθελε πάντα να ξεκινάμε έτσι. Είναι πονοκέφαλος για τους συνεργάτες», πρόσθεσε.

Αμέσως μετά η Σίσσυ Χρηστίδου αποκάλυψε ότι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δεν ακούει τους συνεργάτες του και κάνει πάντα αυτό που θέλει, το οποίο εν τέλει αποδεικνύεται σωστό.

«Εγώ είμαι στρατιώτης, θα μου πει η σκηνοθέτιδα είναι αυτό, ok, είναι αυτό! Ο Γρηγόρης δεν ακούει κανέναν. Θα του πει ο σκηνοθέτης ότι αυτό που λέει είναι λάθος “θα μου πεις εσύ τι είναι λάθος; Εγώ θα σου πω”. Άρα, ο Γρηγόρης και σκηνοθεσία και παραγωγή… Δεν αφήνει τους άλλους να κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή έρχεται ένα σημείο που αγανακτούν όλοι. Αλλά στο τέλος έχει δίκιο», δήλωσε για τον γνωστό παρουσιαστή και πρώην συνεργάτη της.

«Είναι το ένστικτό του τέτοιο, δηλαδή είχε δίκιο από την αρχή. Αυτό όμως ήταν πρόβλημα τότε, θυμάμαι ανθρώπους να πανικοβάλλονται, να τρέχουν σαν τρελοί και να λένε τι θα κάνουμε τώρα που ζητάει τρέλες», πρόσθεσε η Σίσσυ Χριστίδου.