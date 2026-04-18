Φαίη Σκορδά: Νέες πληροφορίες για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη – Θα γίνει αρχές καλοκαιριού

Νυφούλα για δεύτερη φορά ετοιμάζεται να ντυθεί η Φαίη Σκορδά, καθώς στο πρόσωπο του συντρόφου της, Αλέξανδρου Αθανασιάδη, έχει βρει ξανά τον έρωτα.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του MEGA έχει αναφερθεί δημοσίως στο χαρμόσυνο γεγονός, ωστόσο ανήκει στους low profile ανθρώπους της τηλεόρασης και δεν της αρέσει να αναφέρεται δημοσίως στην προσωπική της ζωή.

Το Σάββατο (18/04) η πρώην συνεργάτιδά της, Αφροδίτη Γραμμέλη, παρουσίασε ένα ρεπορτάζ για τον γάμο της Φαίης Σκορδά στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο παρέα», αποκαλύπτοντας νέες λεπτομέρειες.

Όπως είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη, το ζευγάρι σκοπεύει να ενώσει κι επισήμως τις ζωές του στις αρχές του καλοκαιριού, ωστόσο δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι προετοιμασίες λόγω έλλειψης χρόνου.

Παράλληλα η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης δεν έχουν αποφασίσει αν τελικά ο γάμος τους θα είναι πολιτικός ή θρησκευτικός. Επίσης, ανέφερε ότι το νυφικό της παρουσιάστριας θα έχει την υπογραφή της Σίλιας Κριθαριώτη.

«Ο γάμος της Φαίης θα γίνει το καλοκαίρι, αρχές καλοκαιριού. Δεν έχουν γίνει ακόμη οι προετοιμασίες, δε βρέθηκε ο χρόνος ακόμη. Από ό,τι ξέρω ακόμη την τριβελίζει το ενδεχόμενο να γίνει ο γάμος θρησκευτικός. Δεν έχει αποκλείσει κανένα σενάριο από τα δύο. Θα ήθελε να πάρει και την ευλογία του Θεού. Αυτό θα το αποφασίσει το ζευγάρι, αν θα είναι πολιτικός ή θρησκευτικός ο γάμος», είπε η Αφροδίτη Γραμμέλη.

«Η σχεδιάστρια θα είναι η Σίλια Κριθαριώτη. Είναι η αγαπημένη της σχεδιάστρια», πρόσθεσε.

