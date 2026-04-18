Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη: Στον "Ευαγγελισμό" για παρακολούθηση η σύζυγος του πρωθυπουργού

Στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» παραμένει η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη, έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε χθες (17/04) κατά τη διάρκεια ταξιδιού της προς τη Λάρισα.

Σύμφωνα με το newsit.gr, η Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη επέστρεψε στην Αθήνα και μετέβη στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο, με τους γιατρούς να κρίνουν σκόπιμη την παραμονή της για παρακολούθηση.

Η σύζυγος του πρωθυπουργού είχε αισθανθεί ελαφρά αδιαθεσία, λόγω ήπιας στομαχικής διαταραχής, ενώ ταξίδευε οδικώς στην εθνική οδό και, για προληπτικούς λόγους, επισκέφθηκε αρχικά ιδιωτικό θεραπευτήριο στη Λάρισα. Εκεί υποβλήθηκε στις πρώτες εξετάσεις, οι οποίες, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έδειξαν κάτι ανησυχητικό. Μετά την ολοκλήρωσή τους, έλαβε εξιτήριο και συνέχισε το ταξίδι της προς την Αθήνα.

Το πρωί του Σαββάτου (18/04), ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον «Ευαγγελισμό», όπου παρέμεινε για περίπου μιάμιση ώρα, προκειμένου να ενημερωθεί τόσο για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του όσο και για την πορεία της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου.

Μαρέβα Μητσοτάκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 9 ώρες πριν

Δήμος Θεσσαλονίκης: Δωρεάν περιπατητική ξενάγηση σήμερα σε διάφορα μνημεία της Άνω Πόλης

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Τραμπ: Πιστεύω θα καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν σε μία με δύο ημέρες, θα φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ το εμπλουτισμένο ουράνιο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Ο 66χρονος που συνομιλούσε με τη Μυρτώ, είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση – “Ήταν διαβολικό σχέδιο” λέει ο πατέρας της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Την Τρίτη στη Λέσβο ο Ν. Ανδρουλάκης για τα προβλήματα των κτηνοτρόφων λόγω του αφθώδους πυρετού

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Παραιτήθηκε ο Μακάριος Λαζαρίδης από υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης- “Δεν θα αφήσω κανέναν να αμαυρώσει την πορεία μου”

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

Πιερρακάκης στο ΔΝΤ: Η θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας στο τραπέζι της συνάντησης με την Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα