Πέθανε ο θρυλικός μπασκετμπολίστας Όσκαρ Σμιντ – Σοκ για το παγκόσμιο μπάσκετ

«Έφυγε» από τη ζωή ο Όσκαρ Σμιντ, ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες του μπάσκετ.

Ο χαρισματικός Βραζιλιάνος σκόρερ και ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 68 ετών την Παρασκευή (17/04).

Όπως μεταδίδoυν το Assosiated Press και το CNN Brazil, ο Όσκαρ Σμιντ που άφησε εποχή στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, πέθανε την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Η οικογένεια του Σμιντ ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο Σμιντ πάλεψε με έναν όγκο στον εγκέφαλο για 15 χρόνια «με θάρρος, αξιοπρέπεια και αντοχή… παραμένοντας παράλληλα πρότυπο αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή».

«Ο Όσκαρ αφήνει μια κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και εμπνέει γενιές αθλητών και θαυμαστών στη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Σμιντ δεν έπαιξε ποτέ στο ΝΒΑ, αλλά είναι αγαπητός στη Βραζιλία για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε συνεχόμενες Ολυμπιάδες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ, και έχοντας καταρρίψει ρεκόρ σκοραρίσματος. Επίσης, πρωταγωνίστησε στην ιστορική νίκη εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στον τελικό των Παναμερικανικών Αγώνων του 1987.