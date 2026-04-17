Πέθανε ο θρυλικός μπασκετμπολίστας Όσκαρ Σμιντ – Σοκ για το παγκόσμιο μπάσκετ

THESTIVAL TEAM

«Έφυγε» από τη ζωή ο Όσκαρ Σμιντ, ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες του μπάσκετ.

Ο χαρισματικός Βραζιλιάνος σκόρερ και ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών, πέθανε σε ηλικία 68 ετών την Παρασκευή (17/04).

Όπως μεταδίδoυν το Assosiated Press και το CNN Brazil, ο Όσκαρ Σμιντ που άφησε εποχή στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, πέθανε την Παρασκευή, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του.

Η οικογένεια του Σμιντ ανέφερε σε δήλωσή της ότι ο Σμιντ πάλεψε με έναν όγκο στον εγκέφαλο για 15 χρόνια «με θάρρος, αξιοπρέπεια και αντοχή… παραμένοντας παράλληλα πρότυπο αποφασιστικότητας, γενναιοδωρίας και αγάπης για τη ζωή».

«Ο Όσκαρ αφήνει μια κληρονομιά που ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και εμπνέει γενιές αθλητών και θαυμαστών στη Βραζιλία και σε όλο τον κόσμο», καταλήγει η ανακοίνωση.

Ο Σμιντ δεν έπαιξε ποτέ στο ΝΒΑ, αλλά είναι αγαπητός στη Βραζιλία για την αφοσίωσή του στην εθνική ομάδα, έχοντας συμμετάσχει σε πέντε συνεχόμενες Ολυμπιάδες, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ, και έχοντας καταρρίψει ρεκόρ σκοραρίσματος. Επίσης, πρωταγωνίστησε στην ιστορική νίκη εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών στον τελικό των Παναμερικανικών Αγώνων του 1987.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Σκέρτσος για Μυλωνάκη: Ο αγώνας του μας αφορά όλους, η πολιτική δεν μπορεί να υπηρετεί την απανθρωπιά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Χάος στο Στρασβούργο-Μάιντς: Ο Γκόντο πανηγύρισε μπροστά στους Γερμανούς οπαδούς και οι αντίπαλοι του επιτέθηκαν – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Ελεάνα Παπαϊωάννου: Είχα μία αποβολή πριν από περίπου δύο χρόνια, μας στοίχισε

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πήραν μπρος οι εργασίες για την ανάπλαση της πλατείας Ελευθερίας – Δείτε φωτο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Κόρινθος: Εντοπίστηκε σορός 17χρονης να επιπλέει στα νερά της διώρυγας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 28 καμπάνες για παραβάσεις του ΚΟΚ και 2 προσαγωγές σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Δήμο Χαλκηδόνας