Χάος στο Στρασβούργο-Μάιντς: Ο Γκόντο πανηγύρισε μπροστά στους Γερμανούς οπαδούς και οι αντίπαλοι του επιτέθηκαν – Δείτε βίντεο

Παρότι ηττήθηκε με 2-0 στη Γερμανία, το Στρασβούργο πέτυχε μία εντυπωσιακή ανατροπή στη Γαλλία και με το 4-0 άφησε εκτός συνέχειας τη Μάιντς, παίρνοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Conference League, όπου θα συναντήσει τη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Οι Γάλλοι ήταν καταιγιστικοί σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, φέρνοντας τον εκνευρισμό στους φιλοξενούμενους με αποκορύφωμα το φινάλε της αναμέτρησης, όταν ο Γκόντο επέλεξε να πανηγυρίσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, δημιουργώντας… σύρραξη μεταξύ των παικτών.

Συγκεκριμένα, μόλις ο διαιτητής σφύριξε τη λήξη του ματς, ο ίδιος έβγαλε τη φανέλα του, τη τοποθέτησε στο σημαιάκι του κόρνερ μπροστά από την κερκίδα των οπαδών της Μάιντς και επέλεξε να πανηγυρίσει με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας έξαλλο τον Αμίρι των φιλοξενούμενων, ο οποίος τον έσπρωξε και ακολούθησε ένας χαμός μεταξύ των παικτών και του σταφ των δύο πλευρών.

Από αυτή την αναμπουμπούλα, ο Αμίρι αντίκρισε την κόκκινη κάρτα (δεν φάνηκε να τον επηρεάζει γιατί συνέχισε να ψάχνει τον Γκόντο), ενώ ο Γκόντο και ο Μορέιρα είδαν την κίτρινη κάρτα.

