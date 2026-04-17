Ο D4vd συνελήφθη για τον θάνατο 14χρονης που βρέθηκε νεκρή στο πορτμπαγκάζ του Tesla του

Ο τραγουδιστής D4vd συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία ενός 14χρονου κοριτσιού του οποίου το σώμα σε αποσύνθεση βρέθηκε πριν από επτά μήνες στο φαινομενικά εγκαταλελειμμένο Tesla του.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες ανέφερε σε μια σύντομη δήλωση ότι οι ντετέκτιβ ανθρωποκτονιών συνέλαβαν τον 21χρονο τραγουδιστή της alt-pop γεννημένο στο Χιούστον, του οποίου το νόμιμο όνομα είναι Ντέιβιντ Μπερκ, ως ύποπτο για φόνο στην έρευνα για τη δολοφονία της Σελέστ Ρίβας Ερνάντεζ.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής τους απαντώντας μέσω email σε ερώτημα του AP, υποστήριξαν πως ο πελάτης τους είναι αθώος και πρόσθεσαν πως: «Δεν έχει επιστραφεί κατηγορητήριο από κανένα σώμα ενόρκων σε αυτή την υπόθεση και δεν έχει υποβληθεί ποινική μήνυση. Ο Ντέιβιντ κρατείται μόνο ως ύποπτος. Θα υπερασπιστούμε σθεναρά την αθωότητά του».

Ήταν η πρώτη τους δημόσια δήλωση για την υπόθεση. Οι αρχές δεν κατονόμασαν δημόσια τον D4vd ως ύποπτο μέχρι τη σύλληψή του. Κρατείται χωρίς εγγύηση.

Η διαμελισμένη σορός της 14χρονης βρέθηκε σε ένα Tesla που ρυμουλκήθηκε από μια πολυτελή γειτονιά στους λόφους του Χόλιγουντ όπου βρισκόταν, φαινομενικά εγκαταλελειμμένο, στις 8 Σεπτεμβρίου, μια μέρα αφότου θα έκλεινε τα 15.

Ήταν 13 ετών όταν η οικογένειά της ανέφερε την εξαφάνισή της το 2024, ωστόσο αναφέρεται ως 14 καθώς θεωρείται ως η ηλικία θανάτους της σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα.

Το Tesla Model Y του 2023 καταχωρήθηκε στο όνομα του τραγουδιστή στη διεύθυνση του Τέξας.

Ο D4vd, κέρδισε δημοτικότητα μεταξύ των θαυμαστών της Generation Z για το μείγμα indie rock, R&B και lo-fi pop. Έγινε viral στο TikTok το 2022 με την επιτυχία “Romantic Homicide”, η οποία έφτασε στο Νο 4 στο τσαρτ Hot Rock & Alternative Songs του Billboard.

Στη συνέχεια υπέγραψε με την Darkroom και την Interscope Records και κυκλοφόρησε το ντεμπούτο του EP “Petals to Thorns” και ένα επόμενο, “The Lost Petals”, το 2023.

Όταν ανακαλύφθηκε το πτώμα, ο D4vd βρισκόταν σε περιοδεία για την υποστήριξη του πρώτου του ολοκληρωμένου άλμπουμ, “Withered”.

Αργότερα, οι δύο τελευταίες συναυλίες στη Βόρεια Αμερική, στο Σαν Φρανσίσκο και το Λος Άντζελες, μαζί με μια προγραμματισμένη εμφάνιση στο Μουσείο Grammy του Λος Άντζελες, ακυρώθηκαν, όπως και η ευρωπαϊκή περιοδεία που επρόκειτο να ξεκινήσει στη Νορβηγία.

Πηγή: Newsbomb.gr