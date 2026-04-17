Δάφνη Καραβοκύρη για Πέτρο Κουσουλό: Είναι δικό του θέμα αν νιώθει ότι απειλείται λιγότερο από εμάς

Στα πρόσφατα σχόλια του Πέτρου Κουσουλού σχετικά με τον ανταγωνισμό στη μεσημεριανή τηλεοπτική ζώνη, κλήθηκε να απαντήσει η Δάφνη Καραβοκύρη.

Η δημοσιογράφος του OPEN TV φάνηκε να ενοχλείται από τη δήλωση του συναδέλφου της, ο οποίος είχε αναφέρει πως μετά τη μεταφορά της εκπομπής «Real View» απέναντί τους, «η ζωή τους έγινε καλύτερη», προκαλώντας συζητήσεις στον χώρο της τηλεόρασης.

«Θεωρώ ότι σε όποιον χώρο και να είσαι, οφείλεις να ξέρεις όλους τους άλλους που υπάρχουν στο χώρο αυτό. Από εκεί και πέρα, αν κάποιος νιώθει ότι απειλείται λιγότερο ή περισσότερο από εκπομπές που βρίσκονται απέναντι, κάτω, πάνω, δεξιά, αριστερά, αυτό είναι θέμα αυτουνού που το αντιλαμβάνεται κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν μπορώ να το κρίνω», απαντά η Δάφνη Καραβοκύρη στην κάμερα του Happy Day.

«Από την άλλη, δεν θα ήθελα και να τοποθετηθώ», συμπληρώνει.

«Ξέρεις τι γίνεται; Δεν έχω μεγαλώσει νιώθοντας ανταγωνισμό, αλλά νομίζω ότι αυτό έρχεται από το σπίτι. Θέλω να πω ότι δεν είναι ποιος θα βγάλει το μάτι του άλλου. Είναι να μπορέσουμε να συνυπάρξουμε όλοι και να είμαστε χαρούμενοι και να δίνουμε κάτι στον κόσμο. Για τον κόσμο την κάνουμε αυτή τη δουλειά. Δεν την κάνουμε, τουλάχιστον εγώ, για την προσωπική μας ματαιοδοξία», συνεχίζει στη δήλωσή της η Δάφνη Καραβοκύρη, ενώ παραδέχεται πως είναι ψυχοφθόρο να ακούς διαρκώς πως η εκπομπή στην οποία συμμετέχεις πρόκειται αργά ή γρήγορα να κοπεί.