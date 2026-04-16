Σάντυ Χατζηϊωάννου: Δεν ισχύει ότι ήμασταν ζευγάρι με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη

Η Σάντυ Χατζηϊωάννου έδωσε την πρώτη της συνέντευξη και αναφέρθηκε στην απόφασή της να γίνει ηθοποιός, στη σχέση της με τον Μιχαήλ Ταμπακάκη και στη σειρά «Μια νύχτα μόνο», όπου συμμετέχει φέτος.

Η νεαρή ηθοποιός ήταν την Πέμπτη στην εκπομπή «Buongiorno» και μίλησε για όλα στη Φαίη Σκορδά. Η Σάντυ Χατζηϊωάννου ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων ότι δεν ήταν ζευγάρι με τον συνάδελφό της, Μιχαήλ Ταμπακάκη, ενώ μίλησε και για τις εξελίξεις στο «Μια νύχτα μόνο».

«Κάποιες φορές μπορεί να είμαι πιο ενεργή και άλλες με πιάνει φάση που δεν θέλω να μπαίνω. Κουράζομαι, βαριέμαι. Χάνω πολύ χρόνο, αυτό είναι το θέμα», είπε για τα social media, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι έχω βρει έναν τρόπο να διαχειρίζομαι το άγχος μου. Σήμερα είχα πάρα πολύ, αλλά προσπάθησα να το ελέγξω».

«Έφυγα σχετικά μεγάλη δεν σπούδασα με το που τελείωσα το σχολείο, έκανα ένα διάλειμμα», εξομολογήθηκε ακόμα, τονίζοντας: «Δεν μπορώ να θυμηθώ μια συγκεκριμένη στιγμή που το πήρα απόφαση να γίνω ηθοποιός, αλλά υπήρχε μέσα μου».

Παράλληλα, η Σάντυ Χατζηϊωάννου μίλησε και για τις δυσκολίες του επαγγέλματός της.

«Όταν με απέρριπταν από τα κάστινγκ απογοητευόμουν, ένιωθα ότι δεν ήμουν καλή. Μετά κατάλαβα ότι δεν φταίω εγώ, αλλά ότι μπορεί να μην ταιριάζεις με τον ρόλο», είπε χαρακτηριστικά.

Επίσης αναφέρθηκε στη γιαγιά της, την Κυριακή, της οποίας είχε μεγάλη αδυναμία και έχει πάρει το όνομά της.

«Ήταν πολύ σημαντική για μένα γιατί μεγαλώσαμε και μαζί. Περνούσαμε πολύ χρόνο μαζί και πολλές φορές τη σκέφτομαι. Μου είναι λίγο δύσκολο, όταν έχεις συνηθίσει έναν άνθρωπο σε ένα μέρος. Πρόλαβε να με δει και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Ήμασταν πάρα πολύ δεμένες με τη γιαγιά, έχω και το όνομά της. Το όνομά μου είναι Κυριακή. Το αλλάξαμε εκεί με την τρελοπαρέα στο λύκειο. Είχα φάει και λίγο bullying ότι είσαι “μέρα της εβδομάδας”» ανέφερε.

Παράλληλα, έβαλε τέλος στις φήμες που την ήθελαν να είναι ζευγάρι με τον συνάδελφό της, Μιχαήλ Ταμπακάκη.

«Δεν ισχύει ότι ήμασταν ζευγάρι. Φίλοι είμαστε, είμαστε οικογένεια, όχι απλά φίλοι», τόνισε η Σάντυ Χατζηϊωάννου.