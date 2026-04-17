Χειμερινός κολυμβητής ο 45χρονος που βρέθηκε νεκρός σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα: Τον εντόπισε ο ξάδερφός του

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τον 45χρονο που άφησε την τελευταία του πνοή σε σπηλιά στα Φαλάσαρνα στα Χανιά.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα creta24.gr τον άνδρα εντόπισε ο ξάδερφός του που τον αναζητούσε αφού γνώριζε πως ο 45χρονος -που ήταν χειμερινός κολυμβητής- είχε πάει στην περιοχή για κολύμπι αλλά δεν είχε δώσει σημεία ζωής για ώρες.

Ο άνδρας που «χτένιζε» την περιοχή, βρήκε τελικά τον 45χρονο στην σπηλιά λιπόθυμο. Μάλιστα σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 45χρονος ήταν ζωντανός όταν τον βρήκε ο ξάδερφός του, ο οποίος κάλεσε το ΕΚΑΒ για βοήθεια.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του ΑΤ Κισσάμου, όμως για τον 45χρονο ήταν ήδη αργά. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών να τον επαναφέρουν, ο άτυχος άνδρας είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ο οποίος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια.

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Μαρία Ιωαννίδου – Σκληρή απάντηση στον Δημήτρη Παπάζογλου: “Τι θέλει και μιλάει το παιδάκι; Αστεία υπόθεση, κλείσε το στόμα σου”

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Α. Σδούκου: Ο κ. Λαζαρίδης αναγνώρισε τον λάθος τρόπο που υπερασπίστηκε τον εαυτό του – Ας κριθεί από το έργο του ως υφυπουργός

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

Βόλος: Νύχτα θρίλερ για γονείς στα χέρια του παιδιού τους – “Έσπειρε” τον πανικό και στο δικαστήριο

ΧΑΛΑΡΑ 19 ώρες πριν

Ακραίο γλέντι στην Εύβοια: Έσπασαν πιάτα και… τουαλέτες με ηλεκτρικό τρυπάνι και σφυρί – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

“Είσαι απαγωγέας; Πού πάμε;”: Ράγισαν καρδιές από τον τελευταίο διάλογο της 7χρονης με τον κούριερ που τη σκότωσε στο Τέξας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης από σήμερα επί της 31ης Επαρχιακής οδού Περιστεράς-Λιβαδίου