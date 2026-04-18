MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΘΝΙΚΑ

Προσομοιωτές F-16 και F-35 και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας της Πολεμικής Αεροπορίας στην Άμφισσα

|
THESTIVAL TEAM

Προσομοιωτές πτήσης μαχητικών αεροσκαφών F-16 και F-35, καθώς και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας της Πολεμικής Αεροπορίας, θα είναι στη διάθεση του κοινού έως και αύριο Κυριακή 19 Απριλίου στην Άμφισσα.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ), η δράση εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ερχόμαστε Εμείς σε Εσάς!», με στόχο να έρθουν οι νέοι πιο κοντά στον κόσμο της Πολεμικής Αεροπορίας και της σύγχρονης τεχνολογίας.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια ρεαλιστική εμπειρία πτήσης μαχητικού αεροσκάφους, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η δράση στην Άμφισσα πραγματοποιείται στην Οικία Γαζή-Καρελλά, στην πλατεία Μητροπόλεως.

Παιδιά και νέοι έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την Πολεμική Αεροπορία, δοκιμάζοντας προσομοιωτές και εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας (VR), που αναπαριστούν το περιβάλλον και τις διαδικασίες μιας αποστολής, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Παράλληλα, ιπτάμενοι και τεχνικοί της Πολεμικής Αεροπορίας βρίσκονται στον χώρο, συνομιλούν με το κοινό και απαντούν σε ερωτήσεις για την εκπαίδευση, την καθημερινότητα και τις επαγγελματικές προοπτικές στον χώρο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σήμερα, Σάββατο 18 Απριλίου, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, επισκέφθηκε τον χώρο, στον οποίο έχουν αναπτυχθεί οι προσομοιωτές, όπου τον υποδέχθηκε ο δήμαρχος Δελφών Παναγιώτης Τσαγκαλής.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αρχηγός είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με παιδιά και νέους που συμμετείχαν στη δράση, ακούγοντας τις εντυπώσεις τους από την εμπειρία της πτήσης, καθώς και το έντονο ενδιαφέρον τους για την Πολεμική Αεροπορία.

Τον χώρο επισκέφθηκαν, επίσης, ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, Ιωάννης Μπουγάς, ο αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, Γεώργιος Δελμούζος, και ο πρόεδρος της Εταιρείας Φωκικών Μελετών, αντιπτέραρχος (Ι) ε.α Ιωάννης Ράμμος.

Άμφισσα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

