Οικογενειακή τραγωδία στον Κολωνό: Αδέλφια οι δυο νεκροί από τη φωτιά – Η στιγμή που οι φλόγες τυλίγουν το διαμέρισμα

Δύο αδέλφια άφησαν την τελευταία πνοή τους τα ξημερώματα του Σαββάτου στον Κολωνό.

Όπως αναφέρει το newsit.gr πρόκειται για έναν άνδρα και μία γυναίκα, ηλικίας περίπου 50 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμα. Κατά τις τελευταίες πληροφορίες, τα δύο θύματα ήταν αδέλφια.

Στο βίντεο που εξασφάλισε το newsit.gr φαίνονται οι φλόγες τα τυλίγουν με μανία το διαμέρισμα, ενώ φλεγόμενα κομμάτια πέφτουν στην τέντα του κάτω ορόφου.

Νωρίτερα, οι Αρχές είχαν εντοπίσει δύο γυναίκες, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η μία, που έφερε σοβαρά εγκαύματα, κατέληξε, ενώ η δεύτερη, περίπου 80 ετών, διακομίστηκε με αναπνευστικά προβλήματα. Λίγο αργότερα, εντοπίστηκε νεκρός και ένας άνδρας στον χώρο.

Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ενώ για λόγους ασφαλείας απομακρύνθηκαν και ένοικοι γειτονικού διαμερίσματος της τριώροφης πολυκατοικίας. Η πυρκαγιά προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κτίριο.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 15 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 04:30 τα ξημερώματα και, σύμφωνα με μαρτυρίες, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προκλήθηκε από διαρροή υγραερίου.

Κολωνός Φωτιά

