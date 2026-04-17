Λίβανος: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε πλήγματα στην Τύρο πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία
Φωτογραφία: X
THESTIVAL TEAM
Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο, στον νότιο Λίβανο μερικά λεπτά προτού τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία χθες βράδυ, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος της πόλης.
Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, 35 ακόμα άνθρωποι τραυματίστηκαν και ομάδες διάσωσης συνέχιζαν να ψάχνουν στα χαλάσματα για «15 αγνοούμενους».
Τα πλήγματα είχαν στόχο, μερικά λεπτά πριν τεθεί σε ισχύ η εκεχειρία τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), έξι κτίρια κατοικιών που καταστράφηκαν, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
