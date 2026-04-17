Συνελήφθη 46χρονος για πορνογραφία ανηλίκων: Είχε εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης

Σοκ προκαλεί η δράση ενός 46χρονου άνδρα που, όπως διαπιστώθηκε από τα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, είχε στην κατοχή του και διαμοίραζε χιλιάδες αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με το protothema.gr, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που περιήλθαν από τη Europol, σε συνεργασία με τις Αρχές της Σουηδίας και της Αυστραλίας, για τον εντοπισμό διαδικτυακών χρηστών που εμπλέκονται σε διαμοιρασμό υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκε στην ελληνική επικράτεια ο 46χρονος και, όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, είχε μεταφορτώσει σε «cloud» φάκελο με 171 αρχεία οπτικοακουστικού υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Ακολούθησε ενδελεχής ψηφιακή ανάλυση και διαδικτυακή έρευνα, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές του εξωτερικού, μέσω της οποίας ταυτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία του κατηγορούμενου και εξακριβώθηκε ο τόπος κατοικίας του.

Κατόπιν των ανωτέρω, πρωινές ώρες της Πέμπτης (16/4), πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του, κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις σκληροί δίσκοι.

Από την επιτόπια εξέταση των κατασχεθέντων ψηφιακών πειστηρίων εντοπίστηκαν εκατοντάδες χιλιάδες αρχεία (εικόνες και βίντεο) υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, στα οποία απεικονίζονταν κυρίως ανήλικοι κάτω των 12 ετών.

Επισημαίνεται ότι, ο 46χρονος έχει απασχολήσει στο παρελθόν για το ίδιο αδίκημα και σε βάρος του είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Τα κατασχεθέντα ψηφιακά πειστήρια θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση, ενώ ο κατηγορούμενος οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.