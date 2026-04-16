Ακραίο γλέντι στην Εύβοια: Έσπασαν πιάτα και… τουαλέτες με ηλεκτρικό τρυπάνι και σφυρί – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Ένα διαφορετικό γλέντι έστησαν σε περιοχή της Εύβοιας όπου οι συμμετέχοντες αφού έσπασαν τα πιάτα, αποφάσισαν να… καταστρέψουν είδη υγιεινής.

Οι συμμετέχοντες στο γλέντι, όταν δεν υπήρχε πλέον κάτι άλλο να σπάσουν προχώρησαν ακόμη και σε καταστροφή ειδών υγιεινής όπως τουαλέτες, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως σφυρί και ηλεκτρικό τρυπάνι.

Το γλέντι ωστόσο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς συνεχίστηκε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής, με μουσική, χορό, λαϊκά τραγούδια και σούβλες, προσελκύοντας τα βλέμματα των περαστικών.

Δείτε το βίντεο:

@magdalinitsaliagou Ρε ‘σείς δεν είπαμε έτσι ##fyp #foryoupage❤️❤️ #foruyou #eviaisland #marmari ♬ πρωτότυπος ήχος – Μ

Εύβοια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Καταδικάστηκε ο 49χρονος οδηγός νταλίκας που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε τροχαίο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Σοκαριστικές αποκαλύψεις για τον πρώην αρσιβαρίστα – “Πριν τη Μυρτώ το έκανε και σε μένα, μου έριξε το χάπι βιασμού”

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 5 ώρες πριν

Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία και δίνει μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Καθαρίστρια καταγγέλλει για απάτη γιο πασίγνωστης τραγουδίστριας – Πώς βρέθηκε με χρέη εκατομμυρίων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

ΚΑΕ ΠΑΟΚ: Η παρακάμερα του πάρτι της νίκης μέσα στο Παλατάκι – Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Γ. Σακελλαρίδης: Ο πρωθυπουργός είναι προσωπικά υπόλογος για τον θεσμικό κατήφορο