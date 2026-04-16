Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία και δίνει μια μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη

Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος τα 30 χρόνια στη δισκογραφία! Ο αγαπημένος ερμηνευτής και η παρέα του, που αποτελείται από εξαιρετικούς μουσικούς και συνεργάτες, μας υπόσχονται μία μοναδική μουσική βραδιά, την Πέμπτη 11 Ιουνίου στο Θέατρο Δάσους, στη Θεσσαλονίκη.

“Ήταν Απρίλιος του 1996 όταν κατεβαίνοντας την Πανεπιστημίου, πέρασα από το δισκοπωλείο Metropolis και είδα για πρώτη φορά το πρώτο μου cd στη βιτρίνα. Ήταν το “Αθώος ένοχος”.
Από τότε πέρασαν 30 χρόνια. Τα τραγούδια έγιναν πολλά . Άλλαξε ο τρόπος που ακούμε μουσική.
Οι συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες άλλαξαν την πορεία μου. Υπάρχει όμως κάτι που όμως έμεινε απόλυτα ίδιο. Η μεγάλη αγάπη μου για τις συναυλίες. Ελάτε φέτος να γιορτάσουμε αυτά τα 30 χρόνια τραγουδιών. Καλή αντάμωση”, αναφέρει σε μήνυμά του ο Γιάννης Κότσιρας.

Η προπώληση των εισιτηρίων ξεκίνησε.

Πέμπτη 11 Ιουνίου 

ΘΕΑΤΡΟ ΔΑΣΟΥΣ
 
Ώρα έναρξης: 21:00

ΕΙΣΙΤΗΡΙA
Γενική είσοδος: 18€
ΑμεΑ: 16€ (ένας συνοδός δωρεάν)

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ:
– online: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ «30 Χρόνια» :: TicketServices.gr
– τηλεφωνικά: 2107234567

Συντελεστές 
Πλήκτρα/ Ενορχηστρώσεις : Άκης Κατσουπάκης
Μπουζούκι: Βαγγέλης Μαχαίρας
Κιθάρες: Κώστας Μιχαλός
Τύμπανα: Θάνος Μιχαηλίδης Νουάρος
Μπάσο: Σπύρος Μάζης
Ακορντεόν: Θάνος Σταυρίδης
Τραγούδι /Βιολί: Μαρία Μιχαλάκα
Επιμέλεια ήχου: Λάμπρος Μπούνας και Στρατής Καραδημητράκης
Φωτισμοί:  Μανώλης Μπράτσης
Φωτογραφία αφίσας: Γιώργος Σπανός

Γιάννης Κότσιρας Θεσσαλονίκη

