Βόλος: Αντιεμβολιαστής γιατρός διώκεται για θάνατο ασθενούς στην πανδημία – Το χρονικό της υπόθεσης

Ένας γιατρός στον Βόλο, διώκεται για θανατηφόρα έκθεση γυναίκας που έχασε τη ζωή της την περίοδο της πανδημίας του κορoνοϊού, καθώς και έκθεση δύο ακόμη ασθενών σε κίνδυνο κατά συρροή, όπως προκύπτει από βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Βόλου.

Το βούλευμα κοινοποιήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Λάρισας, προκειμένου να ορίσει δικάσιμο σε βάρος του στο ΜΟΔ και στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας.


Όπως μεταδίδει το magnesianews.gr, η δίωξη σε βάρος του γιατρού είχε αρχικά ασκηθεί για τον θάνατο μιας γυναίκας και σωματικές βλάβες στον σύζυγό της και σε άλλους δύο ασθενείς, ωστόσο το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών τον παραπέμπει για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος της γυναίκας και έκθεση κατά συρροή για δύο ασθενείς, καθώς τον απάλλαξε για την περίπτωση του ενός ασθενή.

Οι αντιεμβολιαστικές θέσεις του γιατρού

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι πράξεις της θανατηφόρας έκθεσης και της έκθεσης υπό την βασική μορφή κατά συρροή τελέστηκαν από 12/10/2021 ως 13/10/2021 και από 2/12/2021 ως 7/12/2021, την περίοδο της πανδημίας.

Σημειώνεται ότι ο γιατρός κατηγορήθηκε για αντιεπιστημονικές μεθόδους, αντιεμβολιαστική στάση και προτροπές που έθεταν σε κίνδυνο ζωές ασθενών και ο Ιατρικός Σύλλογος Μαγνησίας, αποφάσισε τον Μάρτιο του 2023 την διά βίου αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος του γιατρού, λόγω αντιεμβολιαστικών θέσεων και ανάρμοστης συμπεριφοράς κατά την περίοδο της πανδημίας.

Βόλος

