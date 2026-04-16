Μοίρες: Πούλησαν οικογενειακό τάφο με μία… υπεύθυνη δήλωση – “Πήγα στο μνήμα του γιου και του πατέρα μου και ήταν άλλος στη θέση τους”

Τον δικό του «Γολγοθά» βιώνει εδώ και δύο χρόνια ο Γιάννης Μανουσάκης, όταν διαπίστωσε πως το μνήμα στο οποίο ήταν θαμμένοι ο γιος και πατέρας του είχε πουληθεί, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει.

Ήταν 22 Φεβρουαρίου 2024, όταν ο κ. Μανουσάκης, διαπίστωσε πως τα αγαπημένα του πρόσωπα δεν βρίσκονταν πια στο μνήμα που τους είχε παραχωρηθεί στο κοιμητήριο Μοιρών.

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφει στην ιστοσελίδα creta24.gr ο κ. Μανουσάκης, ήταν ανήμερα των γενεθλίων του αδικοχαμένου γιου του, όταν επισκέφθηκε το νεκροταφείο και είδε σοκαρισμένος ότι στον οικογενειακό τους τάφο ήταν κάποιος άλλος…

Ο κ. Μανουσάκης ανακάλυψε πως ο Δήμος Φαιστού, με μια απλή υπεύθυνη δήλωση ενός τρίτου προσώπου και χωρίς κανέναν τίτλο ιδιοκτησίας, επικύρωσε την πώληση του μνήματος έναντι 1.500€, σύμφωνα με τα όσα καταγγέλλει ο ίδιος.

«Απευθύνθηκα στον Δήμο και τους είπα, πως πουλάτε κάτι που είναι ιδιοκτησία κάποιου; Πουλήσατε το μνήμα με μια υπεύθυνη δήλωση», ανέφερε, προσθέτοντας πως μετά τη διαμαρτυρία του και αφού από τον Δήμο Φαιστού παραδέχθηκαν το λάθος τους, λέγοντας ότι ήταν σφάλμα υπαλλήλου, του παραχωρήθηκε άλλος τάφος στα Καπαριανά.

Τα δύσκολα όμως για τον κ. Μανουσάκη δεν τελείωσαν εκεί. Εδώ και δύο χρόνια, το μνήμα παραμένει στα τσιμέντα.

Παρά τις δεσμεύσεις ότι θα διαμορφωθεί με μάρμαρα και ότι θα του παραδοθεί ο τίτλος ιδιοκτησίας, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα! «Έχουν περάσει δύο χρόνια και υπάρχει ένα μνήμα τσιμέντο, ο γιος μου και ο πατέρας μου και δεν ξέρω αν πάω αύριο εκεί και θα τους βρω ή θα έχουν πάρει τα οστά και θα έχουν βάλει κάποιον άλλον».

Σύμφωνα με τον κ. Μανουσάκη, ο ίδιος έχει επικοινωνήσει με αντιδημάρχους από τους οποίους όπως λέει έχει πάρει μόνο δεσμεύσεις, ενώ έχει στείλει αμέτρητα e-mail, τα οποία έχει κοινοποιήσει ακόμη και στον ίδιο τον δήμαρχο Φαιστού, χωρίς ακόμα να έχει λάβει καμία απάντηση.