Οστεοπόρωση: Το αποξηραμένο φρούτο που μπορεί να τονώνει την υγεία των οστών

Αν θέλετε να έχετε γερά οστά και να προστατευθείτε από την οστεοπόρωση, δεν χρειάζεται να καταναλώνετε μόνο γαλακτοκομικά προϊόντα και μπρόκολο. Τα αποξηραμένα δαμάσκηνα είναι ακόμα ένας σύμμαχός σας – και ίσως είναι πιο ισχυρά απ’ όσο νομίζουμε.

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες που καταναλώνουν έστω και λίγα την ημέρα, διατρέχουν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο κατάγματος των οστών. Τώρα, επιστήμονες από τα πολιτειακά πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (Penn State) και του Σαν Ντιέγκο (SDSU) διεξάγουν ευρείας κλίμακας κλινικές μελέτες για να εξακριβώσουν εάν:

Επιβραδύνουν την απώλεια οστικής μάζας ή/και

Προλαμβάνουν την σημαντική απώλεια οστικής μάζας στις γυναίκες που μπαίνουν στην εμμηνόπαυση

«Η εμμηνόπαυση είναι η εποχή κατά την οποία οι γυναίκες χάνουν οστική μάζα με ταχύτερο ρυθμό», εξηγεί η Dr. Mary Jane De Souza, καθηγήτρια Κινησιολογίας & Φυσιολογίας και επιβλέπουσα ερευνήτρια της μελέτης στο Penn State. «Αν αποδείξουμε ότι ένα απλό τρόφιμο, όπως τα δαμάσκηνα, συμβάλλει στην επιβράδυνση αυτής της απώλειας, μπορεί να αλλάξει ο τρόπος πρόληψης της οστεοπορώσεως».

Η έρευνα της Dr. De Souza επικεντρώνεται στα τρία έτη από την τελευταία έμμηνο ρύση της γυναίκες. Στη διάρκειά τους, η απώλεια οστικής μάζας μπορεί να φτάσει στο 6-7% στο ισχίο και την σπονδυλική στήλη. Στην μελέτη της ερευνητικής ομάδας της θα εξεταστεί αν 50 γραμμάρια δαμάσκηνα την ημέρα επηρεάζουν:

Την οστική πυκνότητα

Την δύναμη των οστών

Την φλεγμονή

Την υγεία του εντέρου

Αυτή η μελέτη θα διαρκέσει επί περισσότερο από 18 μήνες. Αντίστοιχα, στο SDSU η Dr. Shirin Hooshmand, καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής & Επιστήμης της Διατροφής, ηγείται άλλης μελέτης που θα εξετάσει 30 γραμμάρια δαμάσκηνα την ημέρα. Σε αυτήν θα συμμετάσχουν γυναίκες που βρίσκονται στην ύστερη περιεμμηνόπαυση.

Τι γνωρίζουν οι επιστήμονες

Προγενέστερες μελέτες της Dr. Hooshmand έχουν ήδη δείξει ότι 100 γραμμάρια δαμάσκηνα την ημέρα συμβάλλουν στη διατήρηση της οστικής μάζας στις μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες. Τα 30 γραμμάρια, όμως, είναι μία πιο πρακτική ποσότητα.

Άλλες μελέτες έχουν δείξει ανάλογα οφέλη και στους άνδρες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν επίσης δεδομένα ότι και 50 γραμμάρια δαμάσκηνα την ημέρα είναι αρκετά για να αποφευχθεί η απώλεια οστικής μάζας στις μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες. Η ποσότητα αυτή βελτιώνει επίσης την οστική πυκνότητα στις νεότερες γυναίκες που παίρνουν ορμονούχα αντισυλληπτικά.

Σε μία μελέτη οι επιστήμονες του Penn State χώρισαν 235 μετεμμηνοπαυσικές γυναίκες σε τρεις ομάδες. Η πρώτη δεν έτρωγε καθόλου δαμάσκηνα (ομάδα ελέγχου). Οι γυναίκες της δεύτερης έπρεπε να τρώνε 50 γραμμάρια (4 έως 6 τεμάχια) την ημέρα. Εκείνες της τρίτης έπρεπε να καταναλώνουν 100 γραμμάρια (10-12 τεμάχια) την ημέρα.

Έναν χρόνο αργότερα όσες έτρωγαν τα φρούτα είχαν σημαντικά μειωμένη απώλεια οστικής μάζας. Εκείνες, όμως, που έτρωγαν τα 50 γραμμάρια είχαν πολύ περισσότερες πιθανότητες να μην διακόψουν πρόωρα τη λήψη τους. Έτσι, έτειναν να έχουν καλύτερη οστική πυκνότητα.

«Τα δαμάσκηνα είναι πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, οικονομικώς προσιτά και ασφαλή για καθημερινή κατανάλωση», εξηγεί η Dr. Hooshmand. «Πιστεύουμε ότι μπορεί να αποτελέσουν πανίσχυρο εργαλείο για τη διατήρηση γερών οστών καθ’ όλη τη μέση ηλικία, όταν είναι πιθανότερο να συμβεί σημαντική απώλεια οστικής μάζας».

