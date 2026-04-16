ΔΥΠΑ-ΕΦΚΑ: Ο “χάρτης” πληρωμών έως και την Παρασκευή

THESTIVAL TEAM

Συνολικά 49.008.656,14 ευρώ θα καταβληθούν σε 39.962 δικαιούχους έως τις 17 Απριλίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας.

Ειδικότερα:

  • Έως τις 17 Απριλίου θα καταβληθούν ακόμη 19.000.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους, σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα γίνουν τέσσερις βασικές καταβολές μέσα στην ίδια περίοδο.

  • Συγκεκριμένα, θα δοθούν 12.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • Παράλληλα, 3.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • Επιπλέον, 13.000.000 ευρώ θα δοθούν σε 12.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • Τέλος, 1.800.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.000 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Ανθρωποκτονία δια παραλείψεως η κατηγορία για τους τρεις κατηγορούμενους για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 16 ώρες πριν

Νέο μόνιμο προσωπικό στην ΕΥΑΘ: Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 4Κ/2025 του ΑΣΕΠ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

Στο νοσοκομείο μετά από λιποθυμικό επεισόδιο ο Γιώργος Μυλωνάκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Χειρουργήθηκε ο Γιώργος Μυλωνάκης μετά την εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη – Τα νεότερα για την υγεία του

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Δέσποινα Μοιραράκη: Το πιο ακριβό χαλί που έχω πουλήσει ήταν αξίας 180.000 ευρώ και το έχει επιχειρηματίας στη Θεσσαλονίκη

ΔΙΕΘΝΗ 13 ώρες πριν

Τουρκία: Συνελήφθη ο πατέρας του φερόμενου δράστη της επίθεσης σε σχολείο – Είναι διευθυντής αστυνομίας