Ο Λιονέλ Μέσι αγοράζει ερασιτεχνική ομάδα στην Ισπανία

Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να επενδύσει σε μία μικρή ομάδα της Καταλονίας και ετοιμάζεται να γίνει ο απόλυτος ιδιοκτήτης της Κορνέγια, η οποία και αγωνίζεται στην 5η κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η Κορνέγια υποβιβάστηκε πέρυσι στην “Tercera”, κατηγορία που ισοδυναμεί πλέον με την 5η εθνική στην Ισπανία, αλλά φέτος δίνει “μάχη” για άνοδο και ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να τη στηρίξει στην προσπάθειά της, εξασφαλίζοντας και το μέλλον της.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Βαρκελώνη και έχει άρρητους δεσμούς με την Καταλονία, όπως αποδεικνύεται και από τη νέα του επένδυση. Ο Μέσι θα πάρει μάλιστα το 100% των μετοχών της ερασιτεχνικής πια Κορνέγια.

🚨 BREAKING: Lionel Messi buys Spanish 3rd division club UE Cornellà. ✍🏼



Catalunya based club will be owned by Leo Messi for its 100%. pic.twitter.com/urf1oCXgZe — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 16, 2026

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες κινήσεις έχουν κάνει και οι Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλμερία), Κιλιάν Μπαπέ (Καέν), Λούκα Μόντριτς (Σουόνσι), Ζεράρ Πικέ (Ανδόρα) και Ντέιβιντ Μπέκαμ (Ίντερ Μαϊάμι).