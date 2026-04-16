Ο Λιονέλ Μέσι αγοράζει ερασιτεχνική ομάδα στην Ισπανία

Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να επενδύσει σε μία μικρή ομάδα της Καταλονίας και ετοιμάζεται να γίνει ο απόλυτος ιδιοκτήτης της Κορνέγια, η οποία και αγωνίζεται στην 5η κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Η Κορνέγια υποβιβάστηκε πέρυσι στην “Tercera”, κατηγορία που ισοδυναμεί πλέον με την 5η εθνική στην Ισπανία, αλλά φέτος δίνει “μάχη” για άνοδο και ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να τη στηρίξει στην προσπάθειά της, εξασφαλίζοντας και το μέλλον της.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ της Ίντερ Μαϊάμι, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στη Βαρκελώνη και έχει άρρητους δεσμούς με την Καταλονία, όπως αποδεικνύεται και από τη νέα του επένδυση. Ο Μέσι θα πάρει μάλιστα το 100% των μετοχών της ερασιτεχνικής πια Κορνέγια.

Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχες κινήσεις έχουν κάνει και οι Κριστιάνο Ρονάλντο (Αλμερία), Κιλιάν Μπαπέ (Καέν), Λούκα Μόντριτς (Σουόνσι), Ζεράρ Πικέ (Ανδόρα) και Ντέιβιντ Μπέκαμ (Ίντερ Μαϊάμι).

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

