Γιώργος Μυλωνάκης: “Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, σταθερή η κατάστασή του” – Νέο ιατρικό ανακοινωθέν

Σταθερή παραμένει η κατάσταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη χθες το πρωί ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου..

Σύμφωνα με το νέο ιατρικό ανακοινωθέν ο Γιώργος Μυλωνάκης συνεχίζει να είναι διασωληνωμένος σε ΜΕΘ.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή», αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν.

«Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του»

Για την πορεία της υγείας του υφυπουργού, μίλησε ο επεμβατικός νευροακτινολόγος, Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη.

«Είναι πολύ νωρίς να μιλάμε για την εξέλιξη της πορείας της υγείας του. Επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία, χρονικά, ορίζονται στην 6η-7η ημέρα και έχει να κάνει με το πώς αντιδρούν οι αρτηρίες στο αίμα που είναι διάχυτο στον εγκέφαλο».

«Έπαιξε ρόλο η γρήγορη διακομιδή, μέσα στο πρώτο 48ωρο είναι καλό να αντιμετωπίζεται ένα ανεύρυσμα, όπως αναφέρει η διεθνής βιβλιογραφία», εξήγησε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Στη συνέχεια, όπως ξεκαθάρισε «θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω. Η αιμορραγία είναι κάτι που πρέπει να πηγαίνουμε μέρα με τη μέρα. Είναι πολύ βασικό πώς θα αντιδράσει ο εγκέφαλος στο αίμα που έχει βγει από τις αρτηρίες».

«Η επέμβαση κράτησε μισή ώρα, τρία τέταρτα. Η επέμβαση πήγε καλά, το ανεύρυσμα είναι αποκλεισμένο, επομένως έχουμε ένα χαρτί καλό. Αυτό βοηθάει και στην αντιμετώπιση των επιπλοκών που μπορεί να έχει μια αιμορραγία».

Τέλος, ερωτηθείς για την εικόνα του Γιώργου Μυλωνάκη όταν έφτασε στο νοσοκομείο, ο γιατρός είπε ότι «είχε μια νευρολογική εικόνα που συνάδει με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο» τονίζοντας ότι «είναι πολύ καλύτερο να μείνει κάποιος διασωληνωμένος ως προστασία του εγκεφάλου του».

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Μυλωνάκης ένιωσε αδιαθεσία στον πρωινό καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με αποτέλεσμα να διακομισθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί που τον ανέλαβαν, προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο πραγματοποιώντας εμβολισμό του αγγείου στον εγκέφαλο ώστε να σταματήσει η αιμορραγία.

Αφού χειρουργήθηκε, μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ όπου και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.