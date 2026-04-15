Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού ο Γιώργος Μυλωνάκης, διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο

Σοβαρή κρίνεται η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος σήμερα το πρωί διεκομίσθη στον Ευαγγελισμό μετά από λιποθυμικό επεισόδιο.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά την διάρκεια του πρωινού καφέ με τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύμφωνα με το protothema.gr, ανεύρυσμα στον εγκέφαλο είναι η πρώτη εικόνα των γιατρών που παρέλαβαν τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλώνακη, στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο Γιώργος Μυλωνάκης διασωληνώθηκε και μπήκε για νοσηλεία στη ΜΕΘ.

Γιώργος Μυλωνάκης

