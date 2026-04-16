Ο Άρης Μουγκοπέτρος επιστρέφει στη μουσική – Κυκλοφορεί ένα νέο κομμάτι με τίτλο “Comeback”

Ο Άρης Μουγκοπέτρος έναν χρόνο μετά τον τραυματισμό του από κροτίδα το περασμένο Πάσχα, που του κόστισε 2 δάχτυλα, ανακοίνωσε ότι είναι έτοιμος να επιστρέψει επαγγελματικά στο τραγούδι.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου το βράδυ της Πέμπτης (16.04.2026) ανακοίνωσε μέσω του Instagram ότι σε λίγες ημέρες πρόκειται να κυκλοφορήσει ένα νέο τραγούδι. Μάλιστα, ο τίτλος του είναι σημαδιακός για τον Άρη Μουγκοπέτρο, καθώς το κομμάτι θα λέγεται «Comeback», που σημαίνει «επιστροφή».

«Σαν να μην πέρασε μια μέρα… Έναν χρόνο μετά πάλι στο στούντιο! Σε λίγες μέρες θα κυκλοφορήσει το καινούργιο μου τραγούδι με τίτλο “Comeback”», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής του ο Άρης Μουγκοπέτρος και πόζαρε μαζί με τον επίσης μουσικό και τραγουδιστή Αντώνη Αγγελίδη.
Αμέσως οι διαδικτυακοί του φίλοι έσπευσαν να του ευχηθούν «καλή επιτυχία» στο νέο του επαγγελματικό βήμα.

«Δεν είμαι ερωτευμένος, αλλά είμαι ερωτευμένος με τη δουλειά μου. Έχω αρχίσει, κάνω όνειρα… Δεν έχει υπάρξει κάτι άλλο στη ζωή μου. Είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι ένας νορμάλ άνθρωπος, μετά από μία τόσο μακροχρόνια σχέση των 9-10 ετών, η πρώτη του έννοια είναι να βρει αμέσως τον επόμενό του σταθμό», είχε εξομολογήθηκε ο Άρης Μουγκοπέτρος σε νέα τηλεοπτική του συνέντευξη.

«Έχω κάνει τατουάζ τα αρχικά του γιατρού μου, του κυρίου Εμμανουήλ Φανδρίδη, γιατί αν δεν υπήρχε αυτός ο γιατρός στάνταρ δεν θα έπαιζα κλαρίνο ξανά. Και επίσης, θα είχε κοπεί το χέρι. Οπότε του χρωστάω, όχι ένα ευχαριστώ, του χρωστάω τη ζωή μου γύρω απ’ τη μουσική. Και μπορώ να πω ότι ήμουν τυχερός στην ατυχία μου που γνώρισα έναν τόσο σοβαρό επιστήμονα σαν αυτόν και που το πήρε πατριωτικά το να ξαναπαίξουμε κλαρίνο», είχε δηλώσει για τον γιατρό που έσωσε το χέρι του μετά το ατύχημα με την κροτίδα.

