Θεσσαλονίκη: Ολοκληρώθηκε η κοπή 500 δέντρων στον δήμο Λαγκαδά από την κακοκαιρία “BORA”

Τις έκτακτες εργασίες κοπής και κλαδέματος επικίνδυνων δέντρων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διαχείρισης των συνεπειών της κακοκαιρίας ‘’BORA’’ προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε όλο το εύρος του Δήμου, ολοκλήρωσε ο Δήμος Λαγκαδά.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Δήμου, «οι παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν με ακρίβεια και συντονισμό, με στόχο την αποκατάσταση της ασφάλειας σε κοινόχρηστους χώρους και υποδομές, ενώ αφορούσαν δέντρα που είχαν υποστεί θραύσεις ή είχαν καταστεί επικίνδυνα λόγω κλίσης και φθοράς».

Η δήμαρχος Λαγκαδά, Νίκη Ανδρεάδου, δήλωσε σχετικά: «Η κακοκαιρία ανέδειξε με έντονο τρόπο πόσο εύθραυστη μπορεί να γίνει η καθημερινότητα όταν υποδομές και φυσικό περιβάλλον δοκιμάζονται ταυτόχρονα. Από την πρώτη στιγμή έδωσα σαφή κατεύθυνση για άμεση καταγραφή των ζημιών και γρήγορη παρέμβαση, με προτεραιότητα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας» και συμπλήρωσε ότι «κινητοποιήσαμε τις υπηρεσίες μας με σχέδιο και ευθύνη, ώστε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι εστίες κινδύνου, ιδιαίτερα σε χώρους όπου κινούνται παιδιά και οικογένειες. Ενισχύουμε τη θωράκιση του Δήμου, επενδύουμε στην πρόληψη και διατηρούμε τους μηχανισμούς μας σε διαρκή ετοιμότητα».

Οι ζημιές καταγράφηκαν και στις επτά Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Λαγκαδά (Ασσήρου, Βερτίσκου, Καλλινδοίων, Κορώνειας, Λαγκαδά, Λαχανά και Σοχού) επιβεβαιώνοντας το εύρος και την ένταση των φαινομένων.

Οι παρεμβάσεις επικεντρώθηκαν σε σημεία υψηλής επισκεψιμότητας και ευθύνης του Δήμου, όπως προαύλιοι χώροι σχολείων, ιεροί ναοί, κοιμητήρια, πάρκα και λοιποί κοινόχρηστοι χώροι, όπου εντοπίστηκαν δέντρα σπασμένα, αποσταθεροποιημένα ή επικίνδυνα κεκλιμένα. Με βάση τις αρχικές εκτιμήσεις σχεδόν 500 δέντρα έχρηζαν άμεσης επέμβασης, είτε μέσω κοπής είτε μέσω κλαδέματος, με τις εργασίες να υλοποιούνται βάσει τεχνικής αξιολόγησης και ιεράρχησης της επικινδυνότητας.

Οι εργασίες περιλάμβαναν κοπές επικίνδυνων δέντρων, εκτεταμένα κλαδέματα για αποφόρτιση και σταθεροποίηση, καθώς και απομάκρυνση επικίνδυνων τμημάτων, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας των χώρων.

Η υλοποίηση των παρεμβάσεων κατέστη εφικτή μετά την κήρυξη του Δήμου Λαγκαδά σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας και τη χρηματοδότηση ύψους 154.380,00 ευρώ, γεγονός που επέτρεψε την άμεση ενεργοποίηση των απαραίτητων μηχανισμών και την αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Ο Δήμος Λαγκαδά συνεχίζει με σχέδιο και συνέπεια να επενδύει στην πρόληψη και την πολιτική προστασία, διαμορφώνοντας ένα πιο ασφαλές και ανθεκτικό περιβάλλον για όλους τους δημότες.

