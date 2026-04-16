MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την κατάσταση της υγείας του – Παραμένει στη ΜΕΘ μετά τη ρήξη ανευρύσματος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη χθες το πρωί ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τον κ. Μυλωνάκη.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης ένιωσε αδιαθεσία στον πρωινό καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με αποτέλεσμα να διακομισθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί που τον ανέλαβαν, προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο πραγματοποιώντας εμβολισμό του αγγείου στον εγκέφαλο ώστε να σταματήσει η αιμορραγία.

Αφού χειρουργήθηκε, μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ όπου και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.

«Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», ανέφερε χθες το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο.

«Έχουμε 10 ημέρες αγωνίας»

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας του λέγοντας πως οι πρώτες ημέρες είναι αρκετά δύσκολες.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και πως απαιτείται χρόνος για να ξεπεραστούν οι άμεσοι κίνδυνοι, τονίζοντας ότι σαφέστερη εικόνα για την πορεία της υγείας του ασθενούς θα υπάρχει μετά την παρέλευση περίπου δέκα ημερών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα είναι δέκα μέρες αγωνίας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα, με το ανεύρυσμα να αποκλείεται γρήγορα, γεγονός που θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της κατάστασης, εκφράζοντας ικανοποίηση για την έκβαση της επέμβασης.

Γιώργος Μυλωνάκης

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

