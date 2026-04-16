Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την κατάσταση της υγείας του – Παραμένει στη ΜΕΘ μετά τη ρήξη ανευρύσματος

Σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού εξακολουθεί να νοσηλεύεται ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου που υπέστη χθες το πρωί ενώ βρισκόταν στο Μέγαρο Μαξίμου. Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τον κ. Μυλωνάκη.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης ένιωσε αδιαθεσία στον πρωινό καφέ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα κυβερνητικά στελέχη, με αποτέλεσμα να διακομισθεί εσπευσμένα με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί που τον ανέλαβαν, προχώρησαν άμεσα σε χειρουργείο πραγματοποιώντας εμβολισμό του αγγείου στον εγκέφαλο ώστε να σταματήσει η αιμορραγία.

Αφού χειρουργήθηκε, μεταφέρθηκε σε ΜΕΘ όπου και λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα.

«Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη», ανέφερε χθες το ιατρικό ανακοινωθέν από το νοσοκομείο.

«Έχουμε 10 ημέρες αγωνίας»

Ο Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο γιατρός που χειρούργησε τον Γιώργο Μυλωνάκη, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την κατάσταση της υγείας του λέγοντας πως οι πρώτες ημέρες είναι αρκετά δύσκολες.

Συγκεκριμένα ανέφερε ότι «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και πως απαιτείται χρόνος για να ξεπεραστούν οι άμεσοι κίνδυνοι, τονίζοντας ότι σαφέστερη εικόνα για την πορεία της υγείας του ασθενούς θα υπάρχει μετά την παρέλευση περίπου δέκα ημερών. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «θα είναι δέκα μέρες αγωνίας».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα, με το ανεύρυσμα να αποκλείεται γρήγορα, γεγονός που θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της κατάστασης, εκφράζοντας ικανοποίηση για την έκβαση της επέμβασης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ιατρική ομάδα αντέδρασε άμεσα, με το ανεύρυσμα να αποκλείεται γρήγορα, γεγονός που θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της κατάστασης, εκφράζοντας ικανοποίηση για την έκβαση της επέμβασης.