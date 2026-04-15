Γιώργος Μυλωνάκης: “Δράσαμε πολύ γρήγορα – Έχουμε 10 ημέρες αγωνίας” λέει ο γιατρός που τον χειρούργησε

Για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε ο γιατρός που χειρούργησε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ που βρίσκεται στη ΜΕΘ μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο έπειτα από ρήξη ανευρύσματος αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι οι επόμενες 10 ημέρες θα είναι κρίσιμες.

Όπως είπε ο Ευτύχιος Αρχοντάκης στον ΑΝΤ1, «οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες» και «πρέπει να ξεπεραστούν κάποιοι κίνδυνοι».

Τόνισε ότι καθαρή εικόνα για την κατάστασή του θα έχουν οι γιατροί αφού περάσουν 10 ημέρες. «Θα είναι 10 μέρες αγωνίας», εξήγησε. «Δράσαμε γρήγορα, το ανεύρυσμα αποκλείστηκε αμέσως», είπε ο κ. Αρχοντάκης που δήλωσε ικανοποιημένος από την επέμβαση που πραγματοποιήθηκε.

Είπε επίσης ότι οι διεθνείς οδηγίες αναφέρουν ότι οι γιατροί πρέπει να δράσουν εντός 48 ωρών από το επεισόδιο και σημείωσε ότι οι πιθανότητες ρήξης είναι πιο πολλές τις πρώτες ώρες.

Σημειώνεται ότι ο Γιώργος Μυλωνάκης έχει υποβληθεί σε εμβολισμό του ανευρύσματος, προκειμένου να σταματήσει η αιμορραγία και νοσηλεύεται διασωληνωμένος στην Εντατική του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Η κατάστασή του, σύμφωνα με την ιατρική ανακοίνωση είναι σοβαρή, αλλά ελεγχόμενη.

Όλα έγιναν περίπου στις εννέα το πρωί σήμερα Τετάρτη (15/4), στη διάρκεια του λεγόμενου «πρωινού καφέ» στο Μαξίμου, της πρωινής σύσκεψης, δηλαδή του πρωθυπουργού με τους άμεσους συνεργάτες του για την ατζέντα της ημέρας. Εκεί ο Γιώργος Μυλωνάκης υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο και παράλληλα με τις προσπάθειες να τον συνεφέρουν εκλήθη ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός.

