Γιώργος Μυλωνάκης: “Σοβαρή αλλά ελεγχόμενη η κατάσταση της υγείας του” – Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν

Το νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” εξέδωσε ιατρικό ανακοινωθέν για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργο Μυλωνάκη ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από εγκεφαλική αιμορραγία που υπέστη.

«Σήμερα 15.04.2026 και ώρα 09:30 διεκομίσθη στο Νοσοκομείο ΓΝΑ ‘Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ’, μετά από λιποθυμικό επεισόδιο, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, όπου υποβάλλεται στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή αλλά ελεγχόμενη» αναφέρει το νοσοκομείο.