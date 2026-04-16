MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεδιάσκεψη ευρωπαίων ηγετών για την προστασία ανηλίκων στο διαδίκτυο παρουσία Μητσοτάκη – Τι πρωτοβουλίες τους ζήτησε

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε σήμερα σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Οι ευρωπαίοι ηγέτες, μετά από πρωτοβουλία του Εμανουέλ Μακρόν, είχαν μία συζήτηση με αντικείμενο την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο, αλλά και την υιοθέτηση πανευρωπαϊκού ορίου ηλικίας για την πρόσβαση στα social media.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης, στην οποία εκπροσωπήθηκαν 14 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έλαβε μέρος η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε για την απόφαση της Ελλάδας να νομοθετήσει σύντομα την απαγόρευση πρόσβασης ανηλίκων κάτω των 15 ετών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέτρο που θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκός μηχανισμός επαλήθευσης ηλικίας, καθώς και ευρωπαϊκή ηλικία ψηφιακής ενηλικίωσης, ώστε οι εθνικές πρωτοβουλίες να είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη νομοθεσία της ΕΕ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

