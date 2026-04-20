Απόστολος Γκλέτσος: Δεν άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες με την απόκτηση της κόρης μου

Στην πατρότητα αναφέρθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, τονίζοντας πως η απόκτηση της κόρης του δεν άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει και αντιλαμβάνεται τις γυναίκες.

Πιο συγκεκριμένα ο ηθοποιός ήταν καλεσμένος τη Δευτέρα 20 Απριλίου στην εκπομπή «Στούντιο 4», εξηγώντας μεταξύ άλλων πως από τη στιγμή που γεννήθηκε η κόρη του, ενδεχομένως να έγινε πιο ευαίσθητος σαν άνθρωπος.

Όσο για τον τρόπο που αλληλοεπιδρά με τις γυναίκες σχολίασε: «Δεν άλλαξε ο τρόπος που βλέπω τις γυναίκες αποκτώντας κόρη. Ενδεχομένως κατάλαβα πράγματα, που δεν καταλάβαινα. Η πατρότητα σε κάνει ίσως πιο ευαίσθητο άνθρωπο γενικότερα».

Σε άλλο σημείο, ο Απόστολος Γκλέτσος αναφέρθηκε στην επιστροφή του στο θέατρο έπειτα από περίπου 12 χρόνια, περιγράφοντας τα συναισθήματά του όταν βρίσκεται στη σκηνή: «Η τελευταία φορά που έκανα θέατρο μπορεί να είναι και πριν από 12 χρόνια. Έπαιξα και σε μία παράσταση στη Λαμία. Το έκανα, επειδή ήμουν εκεί. Τώρα επέστρεψα, γιατί ήθελα να γυρίσω στη δουλειά μου, στη δουλειά που αγαπώ και είναι σαν να ξαναβαφτίζομαι από την αρχή».