ΠΑΣΟΚ: Ο κ. Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της ‘υπόγας’ του Μαξίμου

«Όποτε τα βρίσκουν σκούρα, το μοτίβο επαναλαμβάνεται: ο κ. Μαρινάκης κρύβεται πίσω από ‘πηγές’ και στην ανακοίνωση του Μαξίμου μιλούν για ‘εκνευρισμό’. Τέτοια ένδεια έμπνευσης και επιχειρημάτων από τους ‘άριστους’;», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε απάντηση που εξέδωσε προς τις κυβερνητικές πηγές.

«Θα το ξαναπούμε: Ο κ. Μαρινάκης είναι η επίσημη φωνή της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της ‘υπόγας’ του Μαξίμου. Η πολλή παρέα με την Ομάδα Αλήθειας τον έχει μπερδέψει», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και προσθέτει: «Ας μην κάνει, λοιπόν, τη γραμμή της ‘υπόγας’, δημόσια θέση που εκθέτει τη χώρα».

«Επειδή μάλλον ξεχνάει γρήγορα, να του θυμίσουμε ότι με τον Ισπανό Πρωθυπουργό συναντήθηκε και ο Πρωθυπουργός προ καιρού. Υπονοεί κάτι για την ευθυκρισία του κ. Μητσοτάκη; Σοβαρευτείτε», αναφέρει καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ.