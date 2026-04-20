Ο Σι Τζινπίνγκ ζήτησε ξανά να διατηρηθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να διατηρηθεί η κανονική και απρόσκοπτη διέλευση των πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της σταθερότητας σε μια από τις πλέον κρίσιμες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.

Η παρέμβασή του έγινε κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, όπως μετέδωσε το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, ο Σι τόνισε ότι η Κίνα υποστηρίζει μια άμεση και συνολική κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, επιμένοντας ότι οι συγκρούσεις στην περιοχή πρέπει να επιλυθούν μέσω πολιτικών και διπλωματικών διαδικασιών.

Ο Κινέζος πρόεδρος επανέλαβε τη θέση του Πεκίνου υπέρ της αποκλιμάκωσης και της αναζήτησης λύσεων μέσα από διάλογο, σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Σι Τζινπίνγκ

