Ηρακλής: Ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη ο Μονεμβασιώτης

Ακόμη μεγαλύτερη στήριξη όσον αφορά των αριθμό των εισιτηρίων διαρκείας που έχουν ήδη διατεθεί περιμένει ο Παναγιώτης Μονεμβασιώτης.

Μέχρι στιγμής και πριν καν «βγει» ο Απρίλιος έχουν «φύγει» περίπου 700 εισιτήρια διαρκείας (με τιμές 300, 450 και 600 ευρώ) ενόψει της νέας χρονιάς, αριθμός που είναι δεδομένο ότι θα αυξηθεί κατακόρυφα το επόμενο διάστημα.

Ωστόσο ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ δεν φαίνεται να είναι ικανοποιημένος από τον συγκεκριμένο αριθμό (τέσσερις μήνες πριν την έναρξη της Super League 1) και αυτό διεμήνυσε στους εκπροσώπους του ΓΣ και των οργανωμένων οπαδών, σε τηλεδιάσκεψη που έγινε τις προηγούμενες ημέρες.

Όπως τους τόνισε, χρειάζεται η ομάδα να δείξει «εκτόπισμα» και αυτό φαίνεται και από τον αριθμό των πωληθέντων εισιτηρίων διαρκείας.

Τέλος, ανέφερε ότι αυτά που είχε υποσχεθεί τα έχει υλοποιήσει ενώ ουδέποτε είπε όπως μεταφέρθηκε σε διάφορες ιστοσελίδες ότι αναστέλλει τη λειτουργία της ομάδας για έναν μήνα.

Πηγή: metrosport.gr

