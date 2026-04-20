Κεντρική Μακεδονία: 88 “καμπάνες” για παραβίαση του ορίου ταχύτητας – Πόσες για μη χρήση ζώνης ασφαλείας

Πραγματοποιήθηκαν 1.330 τροχονομικοί έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 465 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Στο πλαίσιο του ειδικού τροχονομικού σχεδιασμού της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κεντρικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκαν στοχευμένοι τροχονομικοί έλεγχοι από χθες (19 Απριλίου 2026) το μεσημέρι έως χθες (19 Απριλίου 2026) το βράδυ, σε Ημαθία, Κιλκίς, Πέλλα, Πιερία, Σέρρες και Χαλκιδική, με στόχο την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 1.330 έλεγχοι οχημάτων και βεβαιώθηκαν 465 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ως εξής:

88 για παραβίαση ορίου ταχύτητας,

21 για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,

10 για φθαρμένα ελαστικά,

6 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ,

4 για μη χρήση προστατευτικού κράνους,

4 για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,

3 για αντικανονικό προσπέρασμα,

1 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα,

1 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση και

327 για λοιπές παραβάσεις.

Η προσπάθεια για την αποτροπή των τροχαίων ατυχημάτων και της ασφαλούς κυκλοφορίας στο οδικό δίκτυο είναι καθημερινή. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας.