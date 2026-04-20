MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα “Χρόνια Πολλά” της Παρτιζάν στον ΠΑΟΚ για τα εκατοστά γενέθλια του

|
THESTIVAL TEAM

Οι σχέσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν είναι αδελφικές και δεν θα μπορούσαν κατά συνέπεια να λείψουν οι ευχές του συλλόγου του Βελιγραδίου στους «ασπρόμαυρους» της Ελλάδας για την επέτειο των 100 χρόνων του συλλόγου.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Παρτιζάν συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για τα συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής. Με ανάρτηση στα social media που συνοδεύτηκε από φωτογραφία με μήνυμα “Χρόνια Πολλά” στα ελληνικά, η Παρτιζάν ευχήθηκε στον ΠΑΟΚ στα σερβικά και στα αγγλικά.

Το μήνυμα αναφέρει τα εξής:

«Η FK Partizan συγχαίρει τον ΠΑΟΚ για την 100ή επέτειό του!

Με τα χρόνια, οι ομάδες και οι οπαδοί μας συνδέονται με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρινή φιλία και τα ίδια ασπρόμαυρα χρώματα. Για αυτόν τον λόγο, δεν βλέπουμε αυτό το ιωβηλαίο από απόσταση. Συμμεριζόμαστε ειλικρινά τη χαρά σας εδώ στο Βελιγράδι.

Χρόνια πολλά!».

ΠΑΟΚ Παρτιζάν

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

