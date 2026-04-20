Τα “Χρόνια Πολλά” της Παρτιζάν στον ΠΑΟΚ για τα εκατοστά γενέθλια του

Οι σχέσεις των οπαδών του ΠΑΟΚ και της Παρτιζάν είναι αδελφικές και δεν θα μπορούσαν κατά συνέπεια να λείψουν οι ευχές του συλλόγου του Βελιγραδίου στους «ασπρόμαυρους» της Ελλάδας για την επέτειο των 100 χρόνων του συλλόγου.

Η ποδοσφαιρική ομάδα της Παρτιζάν συνεχάρη τον ΠΑΟΚ για τα συμπλήρωση 100 χρόνων ζωής. Με ανάρτηση στα social media που συνοδεύτηκε από φωτογραφία με μήνυμα “Χρόνια Πολλά” στα ελληνικά, η Παρτιζάν ευχήθηκε στον ΠΑΟΚ στα σερβικά και στα αγγλικά.

Το μήνυμα αναφέρει τα εξής:

«Η FK Partizan συγχαίρει τον ΠΑΟΚ για την 100ή επέτειό του!

Με τα χρόνια, οι ομάδες και οι οπαδοί μας συνδέονται με αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρινή φιλία και τα ίδια ασπρόμαυρα χρώματα. Για αυτόν τον λόγο, δεν βλέπουμε αυτό το ιωβηλαίο από απόσταση. Συμμεριζόμαστε ειλικρινά τη χαρά σας εδώ στο Βελιγράδι.

Χρόνια πολλά!».