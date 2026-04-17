Tζένη Μπαλατσινού: Το μήνυμα – ξέσπασμα για τη 19χρονη Μυρτώ

Η Τζένη Μπαλατσινού πήρε δημόσια θέση για τα σχόλια που κυκλοφορούν γύρω από την υπόθεση της 19χρονης Μυρτούς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Κεφαλονιά.

Με ένα έντονο μήνυμα στα social media, η παρουσιάστρια εξέφρασε την αγανάκτησή της, επισημαίνοντας πως είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι ένα μέρος της κοινωνίας στρέφεται πρώτα στο να εξετάσει τη συμπεριφορά του θύματος, αντί να εστιάσει στο ίδιο το έγκλημα.

«Το πιο τρομακτικό πολλές φορές δεν είναι μόνο το ίδιο μόνο το ίδιο το έγκλημα αλλά η κοινωνία που ψάχνει πρώτα τι έκανε το θύμα. Το πώς ντυνόταν και το τι είχε επιλέξει για τη ζωή της δεν ήταν και δεν θα είναι ποτέ το θέμα.

Το θέμα είναι η βία, το ότι κάποιοι άλλοι της στέρησαν τη ζωή και η αρρωστημένη νοοτροπία που ακόμα ψάχνει δικαιολογίες για τους λάθος ανθρώπους.

Ίσως έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να σχολιάζουμε ζωές πίσω από μία οθόνη και να γινόμαστε σκληροί με ανθρώπους που δεν γνωρίσαμε ΠΟΤΕ, ξεχνώντας ότι πίσω από κάθε όνομα υπάρχει ένας άνθρωπος, μία οικογένεια και ένας αληθινός πόνος. Σαν να έχει χαθεί εντελώς η ενσυναίσθηση.

Ο σεβασμός δεν θα έπρεπε να θεωρείται πολυτέλεια αλλά το αυτονόητο» έγραψε στη μακροσκελή ανάρτησή της στο Instagram η Τζένη Μπαλατσινού.

Το μήνυμα της Τζένης Μπαλατσινού, η οποία σημειώνεται είναι μητέρα τεσσάρων παιδιών, έρχεται λίγες ώρες πριν από το τελευταίο αντίο στην 19χρονη Μυρτώ κι ενώ τα αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της παραμένουν πολλά.