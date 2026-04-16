Γαλλία: Πίνακας του Μονέ πουλήθηκε έναντι 10,2 εκατ. ευρώ σε δημοπρασία στο Παρίσι

Ένας πίνακας που φιλοτέχνησε το 1901 ο Κλοντ Μονέ, το «Βετέιγ στο πρωινό φως», πουλήθηκε σε δημοπρασία στο Παρίσι έναντι 10,2 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό ρεκόρ για τη Γαλλία τα τελευταία χρόνια, ανακοίνωσε ο οίκος Sotheby’s.

Ένας άλλος πίνακας, «Τα νησιά του Πορ-Βιλέ» (1883), πουλήθηκε έναντι 6,45 εκατ. ευρώ, στην ίδια δημοπρασία.

Σύμφωνα με τον Sotheby’s, πρόκειται για «ρεκόρ για έργα του Μονέ που πουλήθηκαν σε δημοπρασίες στη Γαλλία» από το 2000. Τη χρονιά εκείνη η Γαλλία κατήργησε το μονοπώλιο των γαλλικών οίκων στις δημοπρασίες και άνοιξε την αγορά της τέχνης στους μεγάλους οίκους δημοπρασιών του εξωτερικού.

Οι δύο πίνακες βρίσκονταν επί περίπου έναν αιώνα σε ιδιωτικές συλλογές. Η αρχική εκτίμηση για το «Βετέιγ» ανερχόταν στα 6-8 εκατ. ευρώ και για τα «Νησιά» στα 3-5 εκατ. ευρώ. Ζωγραφίστηκαν με διαφορά 20 χρόνων και εικονίζουν τοπία του Σηκουάνα που απέχουν μεταξύ τους 20 χιλιόμετρα.

Το ρεκόρ για έργο του Μονέ κατέχει ο πίνακας «Θημωνιές» που πουλήθηκε το 2019 στη Νέα Υόρκη έναντι 110,7 εκατομμυρίων δολαρίων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 4 ώρες πριν

Ο Έντι Ράμα γονάτισε ξανά μπροστά στη Μελόνι – Δείτε το βίντεο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Φιορεντίνα – Κρίσταλ Πάλας: Οι Αετοί πετούν προς την τετράδα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Κυψέλη: Αθηναϊκός σχιστόλιθος το υλικό που ανάβλυζε από αυλή: Πώς μπορεί να συνδέεται με τις εργασίες του Μετρό

ΧΑΛΑΡΑ 23 ώρες πριν

Το φυτό με τα αστεροειδή λουλούδια που καλλιεργείται εύκολα σε γλάστρα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8 ώρες πριν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οικονομολόγοι ζητούν την επιβολή φόρου στα απροσδόκητα κέρδη των εταιρειών ενέργειας

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Πέτρος Ίμβριος: Έλεγαν ότι παντρεύτηκα τη Ναταλία Γερμανού για να μου κάνει καριέρα