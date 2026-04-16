Τραγωδία στη Ρόδο: Άνδρας εντοπίστηκε απαγχονισμένος στο μπαλκόνι ξενοδοχείου
Απαγχονισένος στο μπαλκόνι ξενοδοχείου, εντοπίστηκε σήμερα στις 7 παρά τέταρτο το πρωί, ένας 70χρονος, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρμόδιες αρχές.
Σύμφωνα με την rodiaki.gr, η τραγωδία αποκαλύφθηκε από τουρίστες που διέμεναν σε ξενοδοχείο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, στην περιοχή Νοχώρι της πόλεως Ρόδου.
Αμέσως κινητοποιήθηκε η αστυνομία και στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, οι οποίοι εξετάζουν με προσοχή όλα τα ενδεχόμενα, με κυρίαρχο να έβαλε τέλος ο ίδιος στη ζωή του.
Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.