Πότε είναι τα επόμενα τριήμερα και όλες οι υπόλοιπες αργίες του 2026

Είμαστε τέσσερα 24ώρα μετά την Κυριακή του Πάσχα και το ημερολόγιο, μας καλεί ήδη να κοιτάξουμε μπροστά: ποιες επίσημες αργίες του 2026 μας περιμένουν και πότε αξίζει να κλείσουμε μικρά ταξίδια ή απλώς να χαλαρώσουμε;

Πρώτη στον ορίζοντα είναι η Πρωτομαγιά, την Παρασκευή 1 Μαΐου, που φέτος δημιουργεί ένα αυθεντικό τριήμερο για σύντομες αποδράσεις στην εξοχή, city breaks ή απλώς για να επεκτείνουμε το Σαββατοκύριακο χωρίς επιπλέον άδεια.

Ακολουθεί η Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, 1 Ιουνίου, που μετατρέπει το ξεκίνημα του καλοκαιριού σε τριήμερο ιδανικό για θάλασσα και κοντινές εκδρομές καθώς οι μέρες γίνονται πιο φωτεινές.

Η Κοίμηση της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου πέφτει Σάββατο, μια αργία που δεν σχηματίζει αυτόματα τριήμερο αλλά παραμένει ευκαιρία για εκτενέστερες διακοπές αν γίνει συνδυασμός με μερικές ημέρες άδειας.

Η 28η Οκτωβρίου, Επέτειος του Όχι, είναι φέτος Τετάρτη – που μπορεί να μετατραπεί σε μικρό διάλειμμα με λίγες επιπλέον μέρες ρεπό.

Το τέλος της χρονιάς κλείνει με ζεστασιά: τα Χριστούγεννα στις 25 Δεκεμβρίου πέφτουν Παρασκευή, προσφέροντας ένα χειμερινό τριήμερο για οικογενειακές στιγμές, βουνό ή χριστουγεννιάτικες πόλεις, ενώ η επόμενη μέρα, 26 Δεκεμβρίου, είναι επίσης αργία και συμπληρώνει την εορταστική διάθεση.

Για όσους σχεδιάζουν από τώρα, η σύσταση είναι απλή: κλείστε νωρίς για Πρωτομαγιά και Αγίου Πνεύματος, επιλέξτε προορισμούς 2-4 ωρών οδήγησης για μεγαλύτερο χρόνο στον προορισμό και κρατήστε λίγες «εφεδρικές» μέρες άδειας για να μετατρέψετε Σαββατοκύριακα όπως της 15ης Αυγούστου ή της 28ης Οκτωβρίου σε πραγματικά μικρά διαλείμματα.