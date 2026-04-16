Λαζαρίδης: Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ – Ζητώ τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών

Με γραπτή δήλωση ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η προ ημερησίας συζήτηση στη βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για το κράτος δικαίου απαντά σε όλες τις κατηγορίες που δέχεται από την αντιπολίτευση τις τελευταίες ημέρες για το πτυχίο του και τις θέσεις που κατείχε στο δημόσιο.

Στην τοποθέτησή του ζητά συγγνώμη για τον τόνο προηγούμενων παρεμβάσεών του, επιχειρεί να δώσει διευκρινίσεις για τη διαδικασία πρόσληψής του σε θέση συνεργάτη στο παρελθόν και υπογραμμίζει ότι επιθυμεί πλήρη διαφάνεια, ζητώντας ακόμη και τον καταλογισμό τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, εφόσον προκύψουν.

Παράλληλα, απορρίπτει τις αιτιάσεις περί ευνοϊκής μεταχείρισης, τονίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει, όπως αναφέρει, τη σπίλωση της προσωπικής και οικογενειακής του εικόνας.

Ολόκληρη η δήλωση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Αρχικά, νιώθω την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη γιατί, μέσα στην ανάγκη να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, εκφράστηκα τις προηγούμενες ημέρες, κάποιες στιγμές, με τρόπο που δεν συνάδει, ούτε με το ήθος μου, ούτε με το ήθος της παράταξης στην οποία ανήκω από μικρό παιδί.

Επί της ουσίας, όμως, σε μια περίοδο που επιχειρείται η συστηματική σπίλωση προσώπων με διαδρομή και παρουσία στον δημόσιο βίο, οφείλω να ξεκαθαρίσω τα εξής:

Διαχρονικά, οι Υπουργοί, οι Υφυπουργοί και οι Γενικοί Γραμματείς επιλέγουν, σύμφωνα με τον νόμο, συνεργάτες της απόλυτης εμπιστοσύνης τους, οι οποίοι και αποχωρούν με την αποχώρηση του πολιτικού τους προϊσταμένου, χωρίς κανένα άλλο δικαίωμα.

Συνεργάτες με σχέση εμπιστοσύνης και αποτελεσματικότητας. Αυτά δεν είναι ούτε πρωτοφανή ούτε μεμπτά.

Σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορούσα να προσληφθώ στη θέση του ειδικού συνεργάτη ως απόφοιτος Λυκείου, με δεδομένο ότι το πτυχίο μου δεν ήταν αναγνωρισμένο από το τότε ΔΙΚΑΤΣΑ, μετά τον έλεγχο των εγγράφων που μου ζητήθηκαν και τα οποία κατέθεσα στην αρμόδια υπηρεσία.

Αν έπρεπε να διορισθώ ως ειδικός συνεργάτης και όχι ως ειδικός σύμβουλος, αυτό συνέβη χωρίς καμία δική μου παρέμβαση ή επιλογή.

Η απόδειξη για τα παραπάνω είναι ότι στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης κατατάχθηκα στην κατηγορία ΔΕ, γιατί προφανώς οι υπηρεσίες, με Υπουργό τον σημερινό πρωθυπουργό κ. Κ. Μητσοτάκη έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

Γιατί και τότε και τώρα ο κ. Μητσοτάκης αλλάζει το Κράτος και διορθώνει παθογένειες ετών. Αυτό κάνουμε άλλωστε 7 χρόνια τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε για να ζήσουν τα παιδιά μας σε μια καλύτερη χώρα.

Και είμαι υπερήφανος που είμαι μέλος αυτής της Κυβέρνησης και αυτής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Επειδή, όμως, δεν επιθυμώ να αιωρούνται σκιές, ζητώ ο ίδιος τον πλήρη, έντοκο καταλογισμό οποιωνδήποτε αχρεωστήτως καταβληθέντων σε εμένα ποσών.

Σε ό,τι αφορά τη σύζυγό μου, Αθανασία Κοτσαύτη, ουδέποτε έκρυψα την πολιτική και οικογενειακή μου σχέση με την κυρία Βάσω Κόλλια. Μετά την αποχώρησή μου από τη Γενική Γραμματεία, η ίδια έλαβε την απόφαση για την πρόσληψή της και τη συνεργασία της με την τότε κυβέρνηση συνεργασίας Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ.

Η αλήθεια είναι μπροστά σε όλους. Με πλήρη διαφάνεια και χωρίς καμία σκιά.

Δεν έχω τίποτα να φοβηθώ, αλλά δεν θα επιτρέψω από κανέναν τη «δολοφονία» του χαρακτήρα μου και τη σπίλωση της οικογένειάς μου».

Μακάριος Λαζαρίδης

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Γιώργος Μυλωνάκης: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την κατάσταση της υγείας του – Παραμένει στη ΜΕΘ μετά τη ρήξη ανευρύσματος

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Τρεις νεκροί στην Ουκρανία, δυο στη Ρωσία στη συνεχιζόμενη ανταλλαγή πληγμάτων

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έπεσαν οι υπογραφές για τη μελέτη για τη συντήρηση της γέφυρας Δενδροποτάμου

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Πένθος για την Ντόρα Μπακογιάννη: “Για τον Ισίδωρο και μένα είναι πολύ δύσκολο”

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Τοξικότητα και κίνδυνοι από το φυτό πικροδάφνη – Τι προτείνει ο ΕΟΔΥ για την προστασία των παιδιών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 12 ώρες πριν

Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα ανθρωποκτονίας – Αναζητούνται άλλα πέντε άτομα