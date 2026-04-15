MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Αιμιλία Υψηλάντη: Πολλοί νομίζουν ότι κάνω αυτό το μονόλογο, για να απαλλαγώ από το προσωπικό βάρος μιας σοβαρής απώλειας που είχα

|
THESTIVAL TEAM

Για τη νέα θεατρική της δουλειά μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αιμιλία Υψηλάντη η οποία ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (15/4) στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, αποκαλύπτοντας πως πολλοί νομίζουν «ότι κάνω αυτό το μονόλογο, για να απαλλαγώ από το προσωπικό βάρος μιας σοβαρής απώλειας που είχα».

Τον Νοέμβριο του 2022, η Αιμιλία Υψηλάντη ήρθε αντιμέτωπη με τον χειρότερο εφιάλτη ενός γονέα, καθώς βίωσε την απώλεια της κόρης της, Μαρίνας, η οποία άφησε τη τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών.

«Την απώλεια την ανασύρω μόνο μια στιγμή στην παράσταση»

Όταν ρωτήθηκε για το αν η νέα της παράσταση είναι σαν βιογραφία, η Αιμιλία Υψηλάντη είπε ότι: «Κοίταξε, βιογραφία δεν είναι. Αν μιλάγαμε για μία βιογραφία, είμαι τόσα πολλά χρόνια που θα έπρεπε να έχουμε έναν τόμο, όπως αυτόν που έχεις μπροστά σου. Πώς μπορείς να πεις μέσα σε μιάμιση ώρα, τη ζωή ενός ανθρώπου; Προφανώς όχι».

Σε άλλο σημείο, εξομολογήθηκε πως: «Το θέατρο, για εμένα, πρέπει να γεννάει χαρά. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω αυτό το μονόλογο, για να απαλλαγώ από το προσωπικό βάρος μιας σοβαρής απώλειας που είχα. Όχι, δεν το κάνω για αυτό.

Την απώλεια την ανασύρω μόνο μια στιγμή στην παράσταση. Γιατί τα σημαντικά γεγονότα δεν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο, πάνε σε βάθος και δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια για να τα εκφράσεις. Μάλλον, δεν υπάρχουν λόγια για να τα εκφράσεις».

Αιμιλία Υψηλάντη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Κεφαλονιά: “Έρχεται αυτός για 3 μέρες και η Μυρτώ καταλήγει νεκρή” – Ποιον “έδειξε” ως ύποπτο ο σύντροφος της 19χρονης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Κ. Μακεδονία: Έγκλειστος σε φυλακή εξέδωσε πλαστά τιμολόγια για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ζημία άνω των 227.000€ στην ΕΕ

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 5 ώρες πριν

Πιερία: Στιγμές αγωνίας για 2χρονο παιδάκι στον Πλαταμώνα – Το συγκινητικό μήνυμα του πατέρα του

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Πέτερ Μαγιάρ: Θα αναστείλω τη μετάδοση των κρατικών μέσων ενημέρωσης – Νέος νόμος για τα ΜΜΕ στην Ουγγαρία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Κεφαλονιά: Το μήνυμα του 23χρονου σε φίλη της Μυρτώς για το κρυμμένο κινητό της – “Το έχω αφήσει στην καφετέρια να πάει να το πάρει”

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στο “φουλ” οι μηχανές για τα εγκαίνια του περιαστικού δάσους Ευκαρπίας – Φυτεύτηκαν 100.000 δέντρα