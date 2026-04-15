Αιμιλία Υψηλάντη: Πολλοί νομίζουν ότι κάνω αυτό το μονόλογο, για να απαλλαγώ από το προσωπικό βάρος μιας σοβαρής απώλειας που είχα

Για τη νέα θεατρική της δουλειά μίλησε, μεταξύ άλλων, η Αιμιλία Υψηλάντη η οποία ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (15/4) στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, αποκαλύπτοντας πως πολλοί νομίζουν «ότι κάνω αυτό το μονόλογο, για να απαλλαγώ από το προσωπικό βάρος μιας σοβαρής απώλειας που είχα».

Τον Νοέμβριο του 2022, η Αιμιλία Υψηλάντη ήρθε αντιμέτωπη με τον χειρότερο εφιάλτη ενός γονέα, καθώς βίωσε την απώλεια της κόρης της, Μαρίνας, η οποία άφησε τη τελευταία της πνοή σε ηλικία 55 ετών.

«Την απώλεια την ανασύρω μόνο μια στιγμή στην παράσταση»

Όταν ρωτήθηκε για το αν η νέα της παράσταση είναι σαν βιογραφία, η Αιμιλία Υψηλάντη είπε ότι: «Κοίταξε, βιογραφία δεν είναι. Αν μιλάγαμε για μία βιογραφία, είμαι τόσα πολλά χρόνια που θα έπρεπε να έχουμε έναν τόμο, όπως αυτόν που έχεις μπροστά σου. Πώς μπορείς να πεις μέσα σε μιάμιση ώρα, τη ζωή ενός ανθρώπου; Προφανώς όχι».

Σε άλλο σημείο, εξομολογήθηκε πως: «Το θέατρο, για εμένα, πρέπει να γεννάει χαρά. Πολλοί νομίζουν ότι κάνω αυτό το μονόλογο, για να απαλλαγώ από το προσωπικό βάρος μιας σοβαρής απώλειας που είχα. Όχι, δεν το κάνω για αυτό.

Την απώλεια την ανασύρω μόνο μια στιγμή στην παράσταση. Γιατί τα σημαντικά γεγονότα δεν καταλαμβάνουν μεγάλο χώρο, πάνε σε βάθος και δεν χρειάζεσαι πολλά λόγια για να τα εκφράσεις. Μάλλον, δεν υπάρχουν λόγια για να τα εκφράσεις».