Κως: 61χρονος επιτέθηκε στη σύζυγό του με μαχαίρια και σωλήνα στον ύπνο της

Στο εδώλιο θα καθίσει ένας 61χρονος ημεδαπός που κατηγορείται ότι στις πρώτες ώρες της 23ης Ιανουαρίου 2025, στην Καρδάμαινα, επιτέθηκε στη σύζυγό του με σωλήνα και δύο μαχαίρια με πρόθεση να τη σκοτώσει.

Σύμφωνα με τη dimokratiki.gr, η 58χρονη γυναίκα κατάφερε να επιβιώσει κυριολεκτικά αντιστρέφοντας τη ροή της επίθεσης, με τη βοήθεια ενός αστυνομικού που τύχαινε να είναι γείτονάς της. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, η επίθεση εξελίχθηκε μεταξύ 3.00 και 7.00 τα ξημερώματα. Ο κατηγορούμενος χρησιμοποίησε αρχικά έναν μεταλλικό σωλήνα μήκους 60 εκατοστών και διαμέτρου 3 εκατοστών, με τον οποίο χτύπησε τη σύζυγό του στο κεφάλι.

Στη συνέχεια στράφηκε εναντίον της με δύο μαχαίρια κουζίνας, ένα μήκους περίπου 20 εκατοστών με πλαστική λαβή 13 εκατοστών και ένα δεύτερο ίδιου περίπου μεγέθους με πλαστική λαβή 12 εκατοστών, με τα οποία της κατάφερε χτυπήματα στον λαιμό.

Η 58χρονη υπέστη θλαστικά τραύματα στο κεφάλι, αμυχές και μικρό θλαστικό τραύμα παρατραχηλικά, οίδημα και εκχύμωση στο άνω χείλος, εκχύμωση περιοφθαλμικά, ενώ κατέληξε με κάκωση τένοντα στα χέρια. «Θα σας πω μόνο ότι έχει κομμένους τένοντες στα χέρια», ανέφερε χαρακτηριστικά αστυνομική πηγή.

Το στοιχείο που αποτρέπει την τελική κατάληξη είναι εξαιρετικά σπάνιο στα εγκλήματα αυτού του τύπου: η ίδια κατάφερε να αντιστρέψει την κατάσταση. Σύμφωνα με την κατηγορητήρια πράξη, η 58χρονη έπιασε με τα χέρια της ένα από τα μαχαίρια και κατόρθωσε να αφοπλίσει τον σύζυγό της, ενώ τον χτύπησε και με τον μεταλλικό σωλήνα.

Με τον τρόπο αυτό κατάφερε να ξεφύγει και να αναζητήσει βοήθεια. Κατευθύνθηκε στο σπίτι του αστυνομικού γείτονά της, μπροστά στον οποίο παρουσιάστηκε αιμόφυρτη. Εκείνος κάλεσε άμεσα συναδέλφους και ασθενοφόρο. Όταν οι αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι, βρήκαν τον 61χρονο στην αυλή πεσμένο στο έδαφος και τραυματισμένο. Οι συνθήκες υπό τις οποίες προκλήθηκαν τα δικά του τραύματα παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Εν ψυχρώ και με πλήρη συνείδηση, σύμφωνα με το κατηγορητήριο

Η υπόθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα από το στοιχείο που τονίζεται ρητά στο κατηγορητήριο: ο κατηγορούμενος τελούσε κατά τον χρόνο της επίθεσης σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, η οποία του επέτρεπε την πλήρη σκέψη. Η ίδια κρίση αφορά τόσο στη λήψη της απόφασης να επιτεθεί όσο και στην εκτέλεσή της. Πρόκειται, με άλλα λόγια, για απόπειρα ανθρωποκτονίας που το κατηγορητήριο χαρακτηρίζει ως εκ προμελέτης. Ο θάνατος της παθούσας δεν επήλθε αποκλειστικά λόγω εξωτερικών εμποδίων και όχι από ιδία βούληση υπαναχώρησης του κατηγορουμένου.

Στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων εν αναμονή της δίκης

Από τις 23 Ιανουαρίου 2025, ημερομηνία της σύλληψής του, ο 61χρονος βρίσκεται υπό προσωρινή κράτηση. Ήδη από τις πρώτες ημέρες εκδόθηκε ένταλμα προσωρινής κράτησης από την ανακρίτρια του Πρωτοδικείου Κω, ενώ η κράτηση παρατάθηκε δυνάμει βουλεύματος του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Κω.

Με νεότερη απόφαση το αρμόδιο συμβούλιο παρέτεινε εκ νέου την προσωρινή κράτηση για 6 επιπλέον μήνες από τη συμπλήρωση ενός έτους κράτησης, ήτοι από 23 Ιανουαρίου 2026 έως 23 Ιουλίου 2026, ή μέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος κρατείται στο Ειδικό Κέντρο Υγείας Κρατουμένων Κορυδαλλού.

Το παραπεμπτικό βούλευμα περιλαμβάνει τρεις διακεκριμένες κατηγορίες. Πρώτον, απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 58χρονης συζύγου του. Δεύτερον, παράνομη οπλοφορία, καθώς ο κατηγορούμενος έφερε επάνω του τον μεταλλικό σωλήνα και τα δύο μαχαίρια, αντικείμενα που ο νόμος χαρακτηρίζει όπλα. Τρίτον, τέλεση της απόπειρας ανθρωποκτονίας με χρήση των εν λόγω όπλων.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος κ. Μανώλης Χατζηάμαλος.