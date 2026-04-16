Πάτρα: “Όταν γυρίζουμε ο πατέρας μου με χτυπάει πολύ” – Σοκαριστική καταγγελία 13χρονου στο 1056

«Δεν είναι κανονικό για ένα παιδί να κάνει αυτό που κάνω εγώ. Οταν γυρίζουμε σπίτι ο πατέρας μου με χτυπάει πολύ» ήταν τα λόγια του 13χρονου, από την Πάτρα, στην τηλεφωνήτρια που έλαβε την κλήση του στη γραμμή «1056» του Συλλόγου «Το Χαμόγελου του Παιδιού». Κατήγγειλε τον πατέρα του πως τον εξανάγκαζε να εργάζεται πουλώντας γλαστράκια με λουλούδια.

Πάτρα: Γιατί ανήλικος κατήγγειλε τον πατέρα του στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

O ανήλικος, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Patrapress.gr, ευρισκόμενος στο κέντρο της πόλης, προσέγγισε μια γυναίκα και της ζήτησε, αφού της εξήγησε την κατάσταση του, να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με το «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Εκείνη χωρίς δεύτερη σκέψη σχημάτισε στο κινητό της τηλέφωνο τον αριθμό της Εθνικής Τηλεφωνική Γραμμή SOS «1056».

Το αγόρι προχώρησε στην καταγγελία και στη συνέχεια δόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες στη γυναίκα για τις επόμενες κινήσεις. Παράλληλα κινητοποιήθηκαν τα μέλη του Συλλόγου, στην Πάτρα, που ενημέρωσαν την ΕΛΑΣ

Μετά από κλήση στο «100», αστυνομικοί της Αμεσης Δράσης, εντόπισαν το απόγευμα της Τετάρτης 16/04/2026, το αγοράκι και το μετέφεραν για φύλαξη στην Ασφάλεια Πατρών.