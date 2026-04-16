Καταγγελία Δημητρακόπουλου: Ο Βαγγέλης Λιόλιος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ και ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πάτρας

Ο γνωστός δικηγόρος, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μίλησε σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου από την ΚΑΕ Μαρούσι για τον πρόεδρο της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιο, και τη διαιτησία της GBL.

Το Μαρούσι βρέθηκε σε ευθεία αντιπαράθεση με την ΕΟΚ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν στην GBL και στο πλαίσιο αυτό, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος προχώρησε σε αποκαλύψεις για μηνύματα του Βαγγέλη Λιόλιου.

Οι δηλώσεις του Δημητρακόπουλου:

«Ο κ. Λιόλιος είναι πρόεδρος της ΕΟΚ και, ταυτόχρονα, εμφανίζεται ως ο πραγματικός ιδιοκτήτης του Προμηθέα Πάτρας. Αυτό προκύπτει από μηνύματά του, στα οποία αναφέρεται ο ίδιος στον εαυτό του ως «αφεντικό» της ομάδας. Συγκεκριμένα, σε επικοινωνία του επισημαίνει ότι, όταν ο προπονητής διαπραγματεύεται μεταγραφές, θα πρέπει να μεταφέρει στους παίκτες πως, εφόσον θέλουν να αγωνιστούν στον Προμηθέα, δεν θα πρέπει να προβάλλουν οικονομικές απαιτήσεις, αλλά να δηλώνουν την επιθυμία τους να παίξουν στην ομάδα, με το «αφεντικό», δηλαδή τον ίδιο, να αναλαμβάνει στη συνέχεια να δώσει περισσότερα χρήματα. Μάλιστα, σε μήνυμα της 18ης Μαΐου 2024 αποκαλεί ρητά τον εαυτό του «αφεντικό» του Προμηθέα.

Παράλληλα, σε μήνυμα της 9ης Απριλίου 2024, ο πρόεδρος της ΕΟΚ -που κανονικά θα έπρεπε να έχει ως κύριο μέλημά του την Ομοσπονδία- αναφέρει ότι «δυστυχώς» δεν κατάφερε να βρεθεί δίπλα στην ομάδα λόγω υποχρεώσεών του στην ΕΟΚ. Η χρήση της λέξης «δυστυχώς» αναδεικνύει την προτεραιότητα που αποδίδει στην παρουσία του στην ομάδα έναντι των καθηκόντων του στην Ομοσπονδία.

Με βάση τα παραπάνω, και δεδομένου ότι προκύπτει άμεση σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον ρόλο του ως προέδρου της ΕΟΚ και την εμπλοκή του στον Προμηθέα, τίθεται ζήτημα δεοντολογίας και θα πρέπει άμεσα είτε να αποσαφηνίσει τη θέση του είτε να παραιτηθεί.

Επιπλέον, υπάρχει και άλλο μήνυμα που αναδεικνύει ένα μείζον ζήτημα για το ελληνικό μπάσκετ: αυτό της διαιτησίας. Συγκεκριμένα, στις 5 Μαρτίου 2025, σε γραπτό μήνυμα προς τον κ. Παπαθεοδώρου, ο κ. Λιόλιος αναφέρει ότι θα του αποκαλύψει κάτι «αυστηρά απόρρητο» και προχωρά στη γνωστοποίηση της σύνθεσης των διαιτητών δύο ημέρες πριν αυτή δημοσιευθεί επίσημα. Το γεγονός αυτό εγείρει σοβαρά ερωτήματα, καθώς ο πρόεδρος της ΕΟΚ οφείλει να διασφαλίζει την ανεξαρτησία της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και όχι να τη θέτει υπό αμφισβήτηση.

Αυτή η σχέση του προέδρου με την επιτροπή διαιτησίας φτάνει μόνο στο να τον ενημερώνουν ποιοι θα είναι οι διαιτητές; Τα νέφη καχυποψίας έχουν ζώσει το ελληνικό μπάσκετ. Όταν θα βγουν τα ονόματα και των τριών συγκεκριμένων διαιτητών θα δείτε ότι με τον τρόπο τους προκλήθηκαν τεράστια επεισόδια με φιλάθλους του ιστορικού Άρη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ. Είμαστε σε ένα στάδιο που συλλέγουμε στοιχεία και μπορεί να απευθυνθούμε και στον εισαγγελέα για το αν υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Ακόμα δεν βρισκόμαστε σε αυτό το στάδιο».

“Όσο και αν λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δε γυρίζει πίσω”

Ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, προχώρησε σε δήλωση μετά τη συνέντευξη Τύπου του Αμαρουσίου εναντίον του.

Ο Βαγγέλης Λιόλιος στην ανάρτησή του ανέφερε ότι το επίπεδο ελληνικού μπάσκετ έχει ανέβει κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Ο πρόεδρος της ΕΟΚ δεν θέλησε να απαντήσει λεπτομερώς στις καταγγελίες του Μιχάλη Δημητρακόπουλου, χαρακτηρίζοντας λασπολογίες όσα ειπώθηκαν.

«Στο ελληνικό μπάσκετ έχουμε φθάσει να έχουμε ένα από τα καλύτερα και πιο ανταγωνιστικά πρωταθλήματα τόσο σε επίπεδο ανδρών όσο και σε επίπεδο γυναικών, τεράστιες επιτυχίες στην Ευρώπη, επιστροφή της Εθνικής Ομάδας στο προσκήνιο και κάποιοι που αναπολούν εποχές του παρελθόντος νομίζουν ότι μπορούν να δηλητηριάζουν και υπονομεύουν αυτή την εξέλιξη.

Ό,τι και να κάνουν ό,τι και να πουν, όσο και αν προσπαθήσουν να λασπολογήσουν με κακόγουστα σκετσάκια, το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Οι τακτικές του παρελθόντος έχουν περάσει ανεπιστρεπτί», έγραψε ο Βαγγέλης Λιόλιος στη δήλωσή του.