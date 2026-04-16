Κουτσούμπας: Η “κλεψύδρα” της ΝΔ αδειάζει – “Σικέ” η αντιπαράθεση με τα άλλα κόμματα

Να απορρίψει μαζικά τους κυβερνητικούς εκβιασμούς περί ακυβερνησίας, κάλεσε τον λαό ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της δευτερολογίας του στην προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου.

«Αστάθεια στη ζωή του (λαού) προκαλεί η ίδια η πολιτική που υλοποιεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ούτε κανένα ενδεχόμενο ακυβερνησίας υπάρχει, γιατί υπάρχουν κόμματα με κοινές πολιτικές, κοινές στρατηγικές, που μπορούν άνετα και να συγκυβερνήσουν» είπε ο κ. Κουτσούμπας. Εξέφρασε μάλιστα την άποψη ότι «καμιά αξία δεν έχουν […] οι διαβεβαιώσεις του ΠΑΣΟΚ, ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία, μετεκλογικά. Αυτά, κ. Ανδρουλάκη, τα έχετε πει και στο παρελθόν και τελικά το κάνατε τουλάχιστον δύο φορές. Και αν κάποια πρόσωπα μπαίνουν εμπόδιο σε αυτό, μπορούν πολύ απλά να παραμεριστούν και να βρεθούν άλλα». Γι΄ αυτό, πρόσθεσε, «στη δίκαιη απαίτηση, μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού, να φύγει αυτή η αντιλαϊκή η διεφθαρμένη κυβέρνηση, εμείς δίνουμε το περιεχόμενο της ανάγκης να φύγει αυτή, μαζί με την πολιτική που εφαρμόζει […]. Το ΚΚΕ έχει αποδείξει […] ότι εκφράζει μια πραγματική αντιπολίτευση στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, σε κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση στο ίδιο το σύστημα, τόνισε ο πρόεδρος της ΚΟ του ΚΚΕ.

Σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού Κυρ. Μητσοτάκη, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση στα ζητήματα της ημερήσιας διάταξης, «παρά μόνο υπεκφυγές, λαθροχειρίες, συγκάλυψη. Τζάμπα παιδεύεστε. Τίποτα από αυτά δεν λειτουργεί πια, και όπως φαίνεται, η κλεψύδρα αδειάζει, για εσάς και την κυβέρνησή σας. Επιβεβαιώθηκε ακόμα, πόσο περιορισμένη, για να μην πω “σικέ”, είναι η αντιπαράθεσή σας με τα υπόλοιπα κόμματα» είπε χαρακτηριστικά, και πρόσθεσε: «Από όλη τη σημερινή συζήτηση, ένα πράγμα επιβεβαιώνεται: είστε έκθετοι. Οι ευθύνες σας είναι τεράστιες και δεν μπορείτε να τις κρύψετε, ό,τι κι αν επιστρατεύσετε. Αυτό ισχύει και για το σκάνδαλο των υποκλοπών και για τα υπόλοιπα. Ισχύει για το σύνολο της αντιλαϊκής σας πολιτικής, που δημιουργεί καθημερινά αδιέξοδα στο λαό μας. Και αυτή την αντιλαϊκή πολιτική, στο σύνολό της, εμείς επιμένουμε να βάζουμε στο στόχαστρο».

Όπως είπε, «αναλώνεστε μόνο σε ζητήματα διαχείρισης στο τι λειτουργεί και τι όχι στους θεσμούς, και όχι στην ίδια τη φύση της λειτουργίας αυτών των θεσμών. Οι διαφορές σας είναι τόσο δυσδιάκριτες, όλων, ώστε έχετε φτάσει να τις αναζητείτε στο πολιτικό σκηνικό της Ουγγαρίας. Στο ποιος είναι με τον Όρμπαν και ποιος είναι με τον Μαγιάρ, ο οποίος ήταν στο κόμμα του Όρμπαν μέχρι πρόπερσι. Παρεμπιπτόντως, κι αυτός κατέβηκε σε εκλογές με τις σημαίες του κράτους δικαίου και της καταπολέμησης της διαφθοράς. Και ο ίδιος, βέβαια, είναι εξίσου διαφθαρμένος». Υπογράμμισε, δε, ότι «το ΚΚΕ, καθαρά και ξάστερα, εντοπίζει τη ρίζα των σκανδάλων και των εγκλημάτων που συζητάμε, στο ίδιο το σύστημα, το οποίο έχει στον πυρήνα της νόμιμης λειτουργίας του, το κυνήγι του αδηφάγου κέρδους […]. Γι’ αυτό, και κοροϊδεύουν, για πολλοστή φορά το λαό, όσοι του λένε ότι αρκεί να βρεθεί κάποιος πιο έντιμος, δήθεν, να αναλάβει τη διαχείριση αυτού του συστήματος και όλα θα είναι δήθεν, “μέλι-γάλα” και “όλα θα πάνε καλύτερα”. Ανεξάρτητα από προθέσεις, ένα να ξέρετε: Δεν υπάρχει έντιμη διαχείριση της ανεντιμότητας και αυτή η ατιμία είναι η ίδια η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο».

Αναφερόμενος στην πρόταση της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, είπε ότι «κάνετε πιο “βαθύ” αυτό το κράτος, πιο αντιδραστικό, πιο αντιλαϊκό σε όλα τα επίπεδα, και στα Δικαιώματα και στην Παιδεία, και στην Οικονομία, στην Πρόνοια, στα πάντα. Αυτό το σύστημα, αυτό το κράτος, λέμε εμείς, έχει πια σαπίσει, και θέλει πραγματική ανατροπή».

Με αφορμή την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τους «λεονταρισμούς» Τραμπ για αφανισμό ενός ολόκληρου πολιτισμού, είπε ότι «λέγονται μόνο για να κρύψουν τα μεγάλα ζόρια, τα μεγάλα στραπάτσα, που έχουν πάθει οι σύμμαχοί σας σε αυτόν τον πόλεμο. Οι αντιφατικές δηλώσεις, η αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, αντανακλά ακριβώς τις αντιφάσεις, που έχουν να διαχειριστούν οι ιμπεριαλιστές, σε μια εποχή ανακατατάξεων, όπου κρίνεται εκ νέου η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία, και αυτές οι αντιφάσεις, αυτά τα αδιέξοδα είναι που δημιουργούν και δυνατότητες για τους λαούς να περάσουν στην αντεπίθεση, να αμφισβητήσουν ό,τι θεωρούνταν μέχρι σήμερα, περίπου αιώνιο, άτρωτο. Εμείς πιστεύουμε ακράδαντα ότι η ιστορία της ανθρώπινης κοινωνίας δεν τελειώνει στη σημερινή βαρβαρότητα και τους θεσμούς της, απαιτούνται νέοι θεσμοί μιας γνήσιας εργατικής λαϊκής εξουσίας, που κι αυτοί θα είναι ενιαία και αδιαίρετη, με τη διαφορά όμως ότι αυτοί οι νέοι θεσμοί θα εξασφαλίζουν την ουσιαστική συνεχή συμμετοχή των εργαζομένων στη λήψη και τον έλεγχο των αποφάσεων είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ, Δ. Κουτσούμπας.