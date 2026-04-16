Θεσσαλονίκη: “Να σου πω μια ιστορία” του Χόρχε Μπουκάι για 4 παραστάσεις στο θέατρο Metropolitan

«Να σου πω μια ιστορία»; Μετά από 4 σεζόν, 250 παραστάσεις και 30.000 θεατές σε όλη την Ελλάδα, το best seller του Χόρχε Μπουκάι σε διασκευή και σκηνοθεσία Δημήτρη Πλειώνη, έρχεται στη Θεσσαλονίκη και το θέατρο METROPOLITAN για 4 μόνο παραστάσεις, από τις 16 έως τις 19 Απριλίου!

Πρόκειται για μια παράσταση-εμπειρία, όπου το κοινό γίνεται μέρος μιας απρόσμενης συνεδρίας. Μέσα από άφθονο γέλιο, συγκίνηση και ένα μοναδικό ταξίδι αυτογνωσίας, οι θεατές βιώνουν μαζί με τον Ντέμιαν όλα όσα τον απασχολούν στην καθημερινότητά του. Η αναζήτησή του τον οδηγεί στον Χόρχε, έναν εκκεντρικό θεραπευτή που τον ωθεί να αντιμετωπίσει τη ζωή του και να βρει απαντήσεις στα ερωτήματά του με έναν ιδιαίτερο και ανθρώπινο τρόπο. Σε κάθε συνάντησή τους, μια ιστορία ζωντανεύει επί σκηνής, εμπνευσμένη από τη λαϊκή παράδοση, τη μυθολογία ή τη φαντασία του θεραπευτή.

Η παράσταση δραματοποιεί το εμβληματικό κείμενο του Μπουκάι με φρέσκια και κωμική ματιά, μετατρέποντας το κοινό σε συνένοχο της αφήγησης. Οι ρόλοι θεραπευτή και θεραπευόμενου αντιστρέφονται, οι ιστορίες ζωντανεύουν μέσα από τους αυτοσχεδιασμούς των ηθοποιών, ενώ οι θεατές γίνονται αμοιβαία κομμάτι μιας «ομαδικής θεραπείας». Η σκηνή τοποθετείται ανάμεσα στους θεατές, κάνοντας την εμπειρία οικεία και άμεση, σαν να συμβαίνει εδώ και τώρα.

Οι 15 επιλεγμένες ιστορίες αγγίζουν όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ψυχής: την ενοχή, το ψέμα, τον φόβο, τις δυσκολίες, τη συμφιλίωση και τη συγχώρεση. Κάθε αφήγηση είναι ένα δώρο που μας προσκαλεί να κοιτάξουμε μέσα μας και να ανακαλύψουμε έναν νέο δρόμο για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, να ενδυναμωθούμε, να εξελιχθούμε και να γίνουμε καλύτεροι.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Δημήτρης Πλειώνης

Σκηνικά – Κοστούμια: Μαντώ Ψυχουντάκη

Μουσική: Νάσσος Σωπύλης

Κίνηση: Αγνή Παπαδέλη Ρωσσέτου

Ψυχολόγος – Δραματουργός: Μαρία Μπρανίδου

Βοηθόςσκηνοθέτη: Κατερίνα Δημητρακοπούλου

Φωτογραφίες: Αθηνά Λέκκα

Επικοινωνία: Λία Κεσοπούλου

Οργάνωση παραγωγής: Metropolitan Productions

Παίζουν οι ηθοποιοί:

Μαρία Θρασυβουλίδη

Μαλαματένια Γκότση

Δημήτρης Πλειώνης

Δημοσθένης Φίλιππας

Η παράσταση πραγματοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Opera.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Χώρος: Metropolitan: The Urban Theater, Βασ. Όλγας 65 & Φλέμινγκ 2, Θεσσαλονίκη (τηλ. 2311 284 773)

Παραστάσεις: Πέμπτη 16, Παρασκευή 17, Σάββατο 18 και Κυριακή 19 Απριλίου στις 21:00

Διάρκεια παράστασης:75 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων: 16€ κανονικό | 13€ μειωμένο (φοιτητών, ανέργων, ΑΜεΑ)

Αγορά εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/na-sou-po-mia-istoria-tou-xorxe-mpoukai-thessaloniki/ & καθημερινά από το ταμείο του θεάτρου

Parking: Ιδιωτικοί χώροι parking πλησίον του θεάτρου

Πρόσβαση με Μετρό: Στάση Φλέμινγκ