Πέρκα: Απαξίωση του Συντάγματος, θεσμική εκτροπή και ευτελισμός

Για «χυδαιότητα» και «εργαλειοποίηση» του περιστατικού υγείας του κ. Μυλωνάκη για να πάρει «χειροκρότημα» από τους βουλευτές του, κατηγόρησε τον πρωθυπουργό η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα, κατά την ομιλία της στη Βουλή, στο πλαίσιο της προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή, για το κράτος δικαίου, ευχόμενη παράλληλα περαστικά στον ασθενή. Όπως σημείωσε, «στόχος του Predator ήταν η Τίνα Μεσσαροπούλου, σύζυγος του κ. Μυλωνάκη», θέτοντας το ερώτημα εάν αυτό «δεν συνιστά πίεση στην ιδιωτική του ζωή;».

Στη συνέχεια, η κ. Πέρκα, αρχικά, κατηγόρησε την κυβέρνηση για στάση ανοχής απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας: «Δεν βρίσκουν να πουν κουβέντα για το κράτος απαρτχάιντ του Ισραήλ που διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα, εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και ανελέητους βομβαρδισμούς με εκατοντάδες νεκρούς στον Λίβανο», ενώ απευθυνόμενη προσωπικά στον πρωθυπουργό, ανέφερε ότι «και ο Έλληνας πρωθυπουργός ψελλίζει ότι είναι βαριά η λέξη γενοκτονία. Κύριε Μητσοτάκη, είναι πράγματι πολύ βαριά λέξη, γιατί περιγράφει ένα πολύ βαρύ έγκλημα το οποίο βιώνει ο παλαιστινιακός λαός».

Καταλόγισε στον πρωθυπουργό ότι «αναδείχθηκε ο καλύτερος φίλος του εγκληματία πολέμου Νετανιάχου μέσα στην ΕΕ», ενώ κατήγγειλε πως «αντί να επιβάλει κυρώσεις, ενέτεινε τη στρατιωτική συνεργασία με το κράτος-δολοφόνο», επισημαίνοντας ότι «μόλις προχθές 680 εκατομμύρια διατέθηκαν για την αγορά ισραηλινών πυραυλικών συστημάτων».

«Ως πότε θα ταΐζετε τον Έλληνα που του τελειώνουν τα χρήματα στο μέσο του μήνα, που τον πνίγει η ακρίβεια, με το κουτόχορτο για δήθεν εθνικά μεγαλεία;», διερωτήθηκε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι «είναι απολύτως επίκαιρη και αναγκαία η συζήτηση για τη νομιμότητα και το κράτος δικαίου», σημειώνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια καταγράφεται διαρκής υπονόμευση του Συντάγματος».

Παράλληλα, κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «έχει μπερδέψει το κράτος πρόνοιας με το κράτος δικαίου», τονίζοντας ότι «το ότι επιταχύνονται διοικητικές διαδικασίες ή ψηφιοποιούνται υπηρεσίες, δεν σημαίνει ότι λειτουργεί το κράτος δικαίου». «Το κράτος δικαίου κρίνεται από την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, τη λογοδοσία της εξουσίας, τη διαφάνεια και τον σεβασμό των δικαιωμάτων», είπε.

Συνεχίζοντας, σημείωσε: «Η απαξίωση του Συντάγματος σημαίνει ότι το πολίτευμα λειτουργεί χωρίς θεμελιώδεις αρχές και χωρίς θεσμικά αντίβαρα», ενώ «ο νικητής των εκλογών είναι σήμερα ισχυρότερος από ποτέ» και αυτό οδηγεί σε «λιγότερο δίκαιο παντού, λιγότερες δεσμεύσεις για την πολιτική εξουσία και λιγότερους φραγμούς για την οικονομική εξουσία».

Η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για «θεσμική εκτροπή» μέσω της λειτουργίας της Βουλής, αναφέροντας ότι υπάρχει «συστηματική υποβάθμιση, υπονόμευση και χειραγώγηση διαδικασιών ελέγχου».

Ειδικότερα, μίλησε για «εξεταστικές παρωδίες» σε μια σειρά υποθέσεων (Λίστα Πέτσα, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές), όπου:

* απορρίφθηκαν κρίσιμοι μάρτυρες,

* δεν κλήθηκαν αρμόδιοι φορείς,

* συγκαλύφθηκαν πράξεις και στοιχεία.

Σημείωσε επίσης ότι «στην εξεταστική για τις υποκλοπές προσήλθε μάρτυρας με σκονάκι ερωταπαντήσεων», ενώ έκανε λόγο για «διάτρητο πόρισμα που δεν δόθηκε στη δημοσιότητα».

Χαρακτήρισε «κορωνίδα συγκάλυψης» την προανακριτική για τα Τέμπη, επισημαίνοντας ότι «παρακάμφθηκε η υποχρεωτική προκαταρκτική εξέταση», ενώ αναφέρθηκε και στις «ντροπιαστικές επιστολικές ψήφους» στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κ. Πέρκα υποστήριξε ότι «υπάρχουν πράξεις και παραλείψεις που καθιστούν συνυπεύθυνη την ηγεσία της Δικαιοσύνης στη συγκάλυψη της αλήθειας».

Τόνισε ότι «ο ευτελισμός της Δικαιοσύνης στο ανώτατο επίπεδο υπήρξε προφανής», ενώ έκανε λόγο για «καθεστωτική οργάνωση πανστρατιάς για να μην αποδοθούν ευθύνες».

Παράλληλα σημείωσε ότι «η ανώτατη βαθμίδα της Δικαιοσύνης κλείνει φακέλους, ενώ η χαμηλότερη ανοίγει δρόμους για την απόδοση δικαιοσύνης».

Για το σκάνδαλο των υποκλοπών ανέφερε ότι «δεν κρίθηκε στις εκλογές του 2023 και δεν ξεχρεώθηκε», τονίζοντας ότι η κυβέρνηση φέρει βαριά ευθύνη.

Υπογράμμισε ότι η ευθύνη για την ΕΥΠ και τη μη άρση του απορρήτου είναι προσωπική, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση για υπονόμευση της Βουλής, χειραγώγηση της Δικαιοσύνης και απαξίωση των ανεξάρτητων αρχών.

Προειδοποίησε δε ότι «θα υπάρξει βαρύτατη ευθύνη εάν μεθοδευτεί η παραγραφή του σκανδάλου».

Αναφερόμενη στην τραγωδία των Τεμπών, σημείωσε ότι «παρουσιάζεται ως ανθρώπινο λάθος», ενώ η συγκάλυψη αποδίδεται σε «ψεκασμένες θεωρίες». Ωστόσο, όπως τόνισε, «το μόνο επίσημο κρατικό πόρισμα αναφέρει πιθανή παρουσία εύφλεκτης ύλης», επισημαίνοντας ότι «με το μπάζωμα χάθηκαν κρίσιμα στοιχεία». Κατέληξε ότι «είναι αδήριτη ανάγκη νέας διαδικασίας αναζήτησης ευθυνών από τη Βουλή».

Στη συνέχεια, η Π. Πέρκα αναφέρθηκε στην έρευνα του BBC η οποία καταδεικνύει «ένα σύστημα παράνομων επαναπροωθήσεων στον Έβρο», σημειώνοντας ότι χρησιμοποιούνται «παρακρατικές ομάδες μισθοφόρων». Όπως είπε, «οι μαρτυρίες περιγράφουν καθεστώς ωμής βίας, εξευτελισμών και σεξουαλικών επιθέσεων», κάνοντας λόγο για «μετατροπή των συνόρων σε ζώνη ανομίας».

Επίσης τόνισε ότι «η αστυνομική αυθαιρεσία έχει κανονικοποιηθεί», σημειώνοντας ότι «περισσότερα από 1.200 περιστατικά έχουν καταγραφεί». Υπογράμμισε, δε, ότι «το πιο επικίνδυνο σημείο είναι η ατιμωρησία και η άρνηση λογοδοσίας».

Όσον αφορά στην ελευθερία του Τύπου, η πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς επισήμανε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στην τελευταία θέση στην ΕΕ», κάνοντας λόγο για «καθημερινή προπαγάνδα και ευτελισμό του πλουραλισμού». «Η συγκάλυψη δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την καταστρατήγηση της ελευθερία του Τύπου», τόνισε, ενώ κλείνοντας, δεσμεύτηκε ότι η Νέα Αριστερά θα αναλάβει πρωτοβουλίες για να αναδείξει τις συνέπειες που προκαλεί στους λαούς η υποχώρηση των δικαιωμάτων τους, και πώς η ισχύς της εξουσίας ισοπεδώνει έννοιες, αξίες και ζωές.

«Η κοινωνία δεν πρέπει να αποδεχτεί τον εθισμό στα σκάνδαλα, δεν πρέπει να συνηθίσει τη δυσωδία της διαφθοράς, δεν πρέπει να παραιτηθεί από την απαίτηση για δικαιοσύνη. Η μισαλλοδοξία και η περιφρόνηση προς τους ξένους, τους ανίσχυρους και τους διαφορετικούς δεν πρέπει να επικρατήσουν. Η κοινωνική αλληλεγγύη και η συλλογική δράση δεν πρέπει να γίνουν ξεπερασμένες, λησμονημένες αρετές. Γιατί ο εθισμός σε αυτή τη στρεβλή “κανονικότητα” συνιστά τη μεγαλύτερη ήττα μιας δημοκρατικής κοινωνίας», σημείωσε και κατέληξε:

Η απαίτηση του λαού μας για δικαιοσύνη, διαφάνεια, για ελευθερίες, στήριξη της κοινωνίας και «περισσότερη δημοκρατία επιβάλλει την τήρηση του Συντάγματος και την απόδοση των βαριών, στα όρια της εκτροπής, ευθυνών που αναλογούν στη σημερινή κυβέρνηση».