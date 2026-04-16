Γεωργιάδης: Η κα Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της – Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία

Για την κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη μίλησε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ εξαπέλυσε σφοδρές κατηγορίες κατά της ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου για τις δικογραφίες που έφερε σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε συνέντευξή του στο Action24, ο κ. Γεωργιάδης εξαπέλυσε δριμύτατη επίθεση κατά της ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, με αφορμή τις νέες δικογραφίες για τον ΟΠΕΠΕΚΕ. Αρχικά την εγκάλεσε για διαρροές από το περασμένο φθινόπωρο ότι έρχεται νέα δικογραφία. «Διαρροές σε θέματα που επηρεάζουν πολιτική και δημοκρατία απαγορεύονται» είπε αρχικά. «Τι θα πει φέρνω δικογραφία σε δόσεις στη Βουλή;» πρόσθεσε. «Δεν είναι κανένας σοβαρός θεσμός η ευρωπαϊκή εισαγγελία» σημείωσε και τόνισε ότι πολιτικά παιχνίδια από την εισαγγελία απαγορεύονται.

Όταν είδε τη δικογραφία μάλιστα, αποκάλυψε ότι πήρε τηλέφωνο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του είπε «εδώ κάτι παίζει, δεν είναι δικογραφία αυτή σοβαρή».

Ο υπουργός Υγείας κατέθεσε μάλιστα την προσωπική του άποψη γιατί έγινε αυτό. «Η κα Παπανδρέου εκβιάζει για την ανανέωση της θητείας της. Θα δείτε ότι στο τέλος η ίδια θα θέσει τις υποθέσεις στο αρχείο. Αλλιώς είναι άσχετη» υποστήριξε εμφανιζόμενος βέβαιος ότι «δεν υπάρχει περίπτωση να κατηγορηθεί ούτε ένας» εξ όσων εμφανίζονται στη δικογραφία. Χαρακτήρισε μάλιστα απρέπεια και επίθεση στο Κοινοβούλιο την ενέργεια της ευρωπαίας εισαγγελέως.

Από την ΔΕΘ και μετά είμαστε σε προεκλογική περίοδο

Ερωτηθείς για τον χρόνο των εκλογών, ο αντιπρόεδρος της ΝΔ απάντησε: «Ξέρω ότι η βασική πρόθεση του Μητσοτάκη είναι να πάει την άνοιξη του 2027» εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα αντέξει μέχρι τον Ιούνιο του 2027, για να προσθέσει ωστόσο: «Από τη ΔΕΘ και μετά η χώρα είναι σε προεκλογική περίοδο. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές μετά, δεν τις λες και πρόωρες».

Ο Γιώργος Μυλωνάκης περνά μεγάλη περιπέτεια

Αναφερόμενος στην κατάσταση της υγείας του κ. Μυλωνάκη που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού μετά το ανεύρυσμα που υπέστη και την επέμβαση εμβολισμού του: «Ο Γιώργος περνάει μια μεγάλη περιπέτεια. Είχε πολύ καλή και γρήγορη περίθαλψη που στο εγκεφαλικό είναι κρίσιμο. Η κατάστασή του αυτή τη στιγμή είναι σταθερή, είναι αισιόδοξο νέο, δεν μπορεί να πει κανείς μετά βεβαιότητας τι θα γίνει, είναι μια μάχη αλλά είναι ένας νέος άνθρωπος, ισχυρός οργανισμός. Για το εγκεφαλικό ο χρόνος μετράει πολύ. Αν όλα γίνουν εντός μιας ώρας μπορεί να προλάβεις όλες τις βλάβες», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Γεωργιάδης: «Απίθανο να είναι παράνομη η πρόσληψη Λαζαρίδη»

Αναφερθείς στην υπόθεση του πτυχίου του Μακάριου Λαζαρίδη τόνισε: «Έγινε υπηρεσιακός έλεγχος το 2007 και εγκρίθηκε η πρόσληψή του από την υπηρεσία. Για να πληρωθεί ένας μετακλητός πρέπει να γίνει έλεγχος νομιμότητας από τις υπηρεσίες και προφανώς έγινε και εγκρίθηκαν τα χαρτιά που προσκόμισε».

Επιπλέον, ο κ. Γεωργιάδης είπε ότι είναι «κατάντημα για τη χώρα μας να έχει απειλήσει ο Φιντάν την Ελλάδα, το ΔΝΤ να επαινεί την Ελλάδα για την ταχύτερη αποπληρωμή χρέους, όλα αυτά να έχουν δημοσιευθεί σε δύο μονόστηλα και εμείς να ασχολούμαστε με την υπόθεση Λαζαρίδη» για να προσθέσει: «Όλη την ημέρα Κουτσομοπολιό και τοξικότητα!».